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SP Van İl Başkanı İlhan’dan ‘Güçbirliği’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Güçbirliği Platformu toplantısında alınan kararların akıbetini sordu.Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, şu ana kadar gerçekleştirilen Van Güçbirliği Platformu toplantılarında alınan kararların akıbetini sordu.

SP Van İl Başkanı İlhan’dan ‘Güçbirliği’ açıklaması

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Güçbirliği Platformu toplantısında alınan kararların akıbetini sordu.
Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, şu ana kadar gerçekleştirilen Van Güçbirliği Platformu toplantılarında alınan kararların akıbetini sordu. Van Güçbirliği Platformu toplantılarında Van’ın tüm kesimlerinin orada bulunduğuna dair yapılan açıklamayı eleştiren İlhan, “Van milletvekili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanına Van’ın tüm kesimlerinin toplantıda olduğunu söylemektedir. Bu toplantıda acaba iktidar kesimi dışında hangi siyasi partiden katılan vardır?” dedi.
Çevreyolu konusundaki belirsizliğin devam ettiğini söyleyen İlhan, “20 yıl önce fizibilite çalışması yapılmış olan Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesi’nin gündemlerinde olmadığı belirtilmiştir. Yine halkımızın talepleri arasında yer alan tramvay konusunda fizibilite muhabbeti yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
İlhan, AK Parti Van Milletvekili Atalay’ın yanıtlamasını istediği şu soruları sordu:
“8 kez yapılan Van Güçbirliği Platformu toplantılarıyla Van’ın hangi kronik sorununa çözüm üretilmiştir? Van’ın tüm kesimlerinin toplantıda olduğunu iddia ettiniz, Van’ın tüm kesimleri sizin belirlediğiniz bazı kimseler midir? Başkanlığımızca hazırlanmış olan Van’ın sorunları ve çözüm önerileri kitapçığını okudunuz mu? SP Van İl Başkanlığı olarak başta hükümetin vekilleri olmak üzere, ilimizdeki yetki sahiplerine Van’ın sorunlarının çözümü konusunda samimiyetle hareket etmeye davet ediyoruz.”

SP Van İl Başkanı İlhan’dan ‘Güçbirliği’ açıklaması

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