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SP Van İl Başkanı Özay İlhan’dan yetkililere çağrı: "Van’ın kronikleşmiş sorunları çözülmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin kronikleşmiş 10 sorununun çözülmesini talep etti.Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarına değindi.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan’dan yetkililere çağrı: "Van’ın kronikleşmiş sorunları çözülmeli"

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin kronikleşmiş 10 sorununun çözülmesini talep etti.
Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarına değindi. Özellikle kentin ulaşım sorununu ele alan İlhan, "Ulaşımın kronikleşmiş sorun hale geldiği kentimizde, çözüm adına metronun yapılması için fizibilite çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz. Bu kente metro yapmaya niyetleri yoksa alternatif bir çözüm olan trambüs yapılabilir. Çünkü Van’ın bir milyon 200 bini aşan bir nüfusu var. Bu nüfusun yanında turist çeken bir il olması, ulaşımın kronikleşmiş sorun hale geldiği kentimizde, çözüm adına metronun yapılması için fizibilite çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz. Bu kente metro yapmaya niyetleri yoksa alternatif bir çözüm olan trambüs yapılabilir. Bir an önce bu konuda bir fizibilite çalışması yapılması gerekiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu konuda bir çalışma söz konusu değildir. Etrafta bir bahar havası oluştu. Bu yüzden bir an önce bu işlere başlanması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.
Van’ın kronikleşen diğer sorunlarına da çözüm üretilmesini talep eden İlhan, "Çevreyolunun derhal yapılmasını, şehrin stadyum sorununun çözülmesini, sahil yolu konusunda bir an evvel çalışma yapılmasını, katı atık bertaraf ve depolama tesisinin hiç zaman kaybetmeden yapılması gerekiyor. Diğer taraftan kent meydanının hiçbir kimseyi mağdur etmeden yapılmasını, otogar sorununun çözüme kavuşturulmasını, atık su arıtma tesisinin yapılmasını, Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesini, Kapıköy Sınır Kapısından ithali ve ihracı serbest olan ürünlerin ticaretinin yapılmasını ve tramvayın yapılması konusunda derhal adım atılmasını bekliyoruz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu kentin sorunlarının takipçisi olacağımızı, kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan’dan yetkililere çağrı:

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