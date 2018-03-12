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SP’den Van TSO başkan adaylarına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı adaylarını ziyaret etti.İlk olarak Van TSO başkan adaylarından Zahir Kandaşoğlu’nu ziyaret eden İlhan, seçimde aday olmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı adaylarını ziyaret etti.
İlk olarak Van TSO başkan adaylarından Zahir Kandaşoğlu’nu ziyaret eden İlhan, seçimde aday olmasından dolayı kendisini tebrik etti. Bunun bir hizmet yarışı olduğunu ve aynı zamanda fedakarlık gerektiğini belirten İlhan, seçimlerin Van için hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde Van için büyük hizmetler yaptığını belirten Kandaşoğlu ise İstanbul’dan develerle Van’a gelerek,
Van’ın ulusal ve uluslararası basında gündem olmasına vesile olduğunu ve bu sayede fuarların tanıtımının yapıldığını söyledi.
Akabinde mevcut Başkan Nejdet Takva’yı ziyaret eden İlhan, 5 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden dolayı kendisini tebrik ederek, başarılar diledi.
Görevi boyunca Van’a hizmet etmek için ekibiyle birlikte elinden geleni yaptığını belirten Başkan Takva da, Kapıköy’ün faal olarak çalışması, İranlı turistlerin şehre gelmesi ve turist çeşitliliğinin arttırılması için gayret ettiklerini söyledi. Her iki başkan adayına da Van’ın sorunları ve çözüm önerileri kitapçıklarını takdim eden Başkan İlhan, seçimlerin Van için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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