SP'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu: Toplumsal barışı tesis edeceğiz

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Yıkılan güveni, toplumsal barışı tesis edecek; kardeşlik havasını bütün Türkiye'ye yayacağız. Her kapıyı çalacağız, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. Sadece oy istemek için değil, kalp kazanmak için gideceğiz" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, partisinin 24 Haziran’da yapılacak seçim için cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aydın tarafından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu duyulurken, görevliler, sahnenin arkasından 'Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu' yazılı pankartı açtı. 'Bilge başkan gelecek yüzler gelecek' sloganı atılırken, alkışlarla kürsüye çıkan Karamollaoğlu, konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı. Karamollaoğlu, "1 Mayıs, meydanın değil; insanın konuşulması gereken bir gün olmalıydı. Emeğin sömürülüyorsa sağcı olsan ne yazar solcu olsan ne yazar? Demiri demirle dövdüler biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar biri aç biri toktu. Zulmedenler de mazlumlar arasındakine böyle gelmiş böyle gitmiş. 24 Haziran, inşallah yeni dönemin başlangıcı olacaktır" diye konuştu.