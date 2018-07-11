HABER

Srebrenitsa soykırımının 23. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı: - "Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir" - "(NSU davası) Bu davadaki ömür boyu hapis cezası beklediğimiz bir ceza ancak bunların tekrar yaşanmaması için önüne geçilmesi lazım ve ırkçılığın önüne geçilmesi bunun nefret suçu çerçevesinde değerlendirilmesi lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, Bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Kavakcı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bosna'da 1992'de büyük bir savaşın yaşandığını anımsatan Kavakcı, "Savaşın sonunda aslında 1993'te güvenli bölge olacağı söylenerek, BM'nin Hollanda'ya verdiği vazifeyle orada Boşnak kardeşlerimiz güvende oldukları söylenerek savaştan kurtulduklarını zannetmişlerdi. Ama orada Hollanda'nın ve BM'nin vazifelerini yapmaması sonucu, katliama göz yummaları sonucu binlerce insan katledildi." diye konuştu.

Kavakcı, Srebrenitsa soykırımındaki acıyı her sene katlanarak, yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uluslararası adalet divanı ve Uluslararası ceza mahkemesi ikisi de bunun bir soykırım olduğuna dair karar verdiler. Suçlular cezalarını çekiyor ama acı bitmiyor, biz İnsan Hakları Başkanlığı ve AK Parti olarak tekrar o süreçte katledilmiş olan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz."

Yaşanılanların üzerinden çok uzun bir zamanın geçmediğini aktaran Kavakcı, şunları kaydetti:

"Bize insan hakları dersi verenler buna göz yumdular. Uzun zaman aldı şimdi suçluların bir kısmı adalet önünde cevap veriyor ama biz böyle katliamların Suriye'de yaşanmakta olan katliam gibi katliamların yaşanmasını istemiyoruz, soykırımın yaşanmasını istemiyoruz. Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir."

- NSU davası

Kavakcı, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun suçlarının faili olan "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" isimli Neo-Nazi terör örgütünün üye ve destekçilerinin 5 yıldır devam eden yargılama sürecinin bugün sona ermesine ilişkin de dünya genelinde artan ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslamafobinin herkesi endişelendirdiğini bildirdi.

Kavakcı, "Almanya'da Türk vatandaşlarımıza yönelik yapılmış olan katliam ve bunun neticesinde NSU ırkçı örgütünün üyelerinin bugün itibarıyla ceza almış olmaları ümit verici. Ancak bu ceza almalarının ötesinde bunların tekrarlanmaması için bu tip katliamların tekrarlanmaması için ırkçı, ayrımcı ve yabancı karşıtı söylemlerden vazgeçilmesi lazım. Biz insanların eşrefi mahlukat olduğuna inanıyoruz, insan olduğundan ötürü saygın olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun tüm insanların aynı şekilde saygın muamele görmesi gerektiğine vurgu yapan Kavakcı, şöyle dedi:

"Davadaki ömür boyu hapis cezası beklediğimiz bir ceza ancak bunların tekrar yaşanmaması için önüne geçilmesi lazım ve ırkçılığın önüne geçilmesi bunun nefret suçu çerçevesinde değerlendirilmesi lazım. Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde birçok siyasetçinin de başının derde girmesine sebebiyet verebilir. Eğer insan hakları diyorsak ırkçı söylemlerden uzak durulması lazım."

PARTNERKızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!Kızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!
ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...
CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23. yıl dönümü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı nsu Srebrenitsa soykırımı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için olay sözler!

CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için olay sözler!

ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...

ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...

CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!

CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.