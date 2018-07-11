AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, Bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir." ifadesini kullandı.
Kavakcı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bosna'da 1992'de büyük bir savaşın yaşandığını anımsatan Kavakcı, "Savaşın sonunda aslında 1993'te güvenli bölge olacağı söylenerek, BM'nin Hollanda'ya verdiği vazifeyle orada Boşnak kardeşlerimiz güvende oldukları söylenerek savaştan kurtulduklarını zannetmişlerdi. Ama orada Hollanda'nın ve BM'nin vazifelerini yapmaması sonucu, katliama göz yummaları sonucu binlerce insan katledildi." diye konuştu.
Kavakcı, Srebrenitsa soykırımındaki acıyı her sene katlanarak, yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Uluslararası adalet divanı ve Uluslararası ceza mahkemesi ikisi de bunun bir soykırım olduğuna dair karar verdiler. Suçlular cezalarını çekiyor ama acı bitmiyor, biz İnsan Hakları Başkanlığı ve AK Parti olarak tekrar o süreçte katledilmiş olan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz."
Yaşanılanların üzerinden çok uzun bir zamanın geçmediğini aktaran Kavakcı, şunları kaydetti:
"Bize insan hakları dersi verenler buna göz yumdular. Uzun zaman aldı şimdi suçluların bir kısmı adalet önünde cevap veriyor ama biz böyle katliamların Suriye'de yaşanmakta olan katliam gibi katliamların yaşanmasını istemiyoruz, soykırımın yaşanmasını istemiyoruz. Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir."
- NSU davası
Kavakcı, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun suçlarının faili olan "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" isimli Neo-Nazi terör örgütünün üye ve destekçilerinin 5 yıldır devam eden yargılama sürecinin bugün sona ermesine ilişkin de dünya genelinde artan ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslamafobinin herkesi endişelendirdiğini bildirdi.
Kavakcı, "Almanya'da Türk vatandaşlarımıza yönelik yapılmış olan katliam ve bunun neticesinde NSU ırkçı örgütünün üyelerinin bugün itibarıyla ceza almış olmaları ümit verici. Ancak bu ceza almalarının ötesinde bunların tekrarlanmaması için bu tip katliamların tekrarlanmaması için ırkçı, ayrımcı ve yabancı karşıtı söylemlerden vazgeçilmesi lazım. Biz insanların eşrefi mahlukat olduğuna inanıyoruz, insan olduğundan ötürü saygın olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Bunun tüm insanların aynı şekilde saygın muamele görmesi gerektiğine vurgu yapan Kavakcı, şöyle dedi:
"Davadaki ömür boyu hapis cezası beklediğimiz bir ceza ancak bunların tekrar yaşanmaması için önüne geçilmesi lazım ve ırkçılığın önüne geçilmesi bunun nefret suçu çerçevesinde değerlendirilmesi lazım. Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde birçok siyasetçinin de başının derde girmesine sebebiyet verebilir. Eğer insan hakları diyorsak ırkçı söylemlerden uzak durulması lazım."
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