AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Srebrenitsa'da yaşanan açık ve net bir soykırımdır, Bir insanlık suçudur. Failleri, bunda bütün payı ve ihmali olanlar adalet önünde hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Kavakcı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bosna'da 1992'de büyük bir savaşın yaşandığını anımsatan Kavakcı, "Savaşın sonunda aslında 1993'te güvenli bölge olacağı söylenerek, BM'nin Hollanda'ya verdiği vazifeyle orada Boşnak kardeşlerimiz güvende oldukları söylenerek savaştan kurtulduklarını zannetmişlerdi. Ama orada Hollanda'nın ve BM'nin vazifelerini yapmaması sonucu, katliama göz yummaları sonucu binlerce insan katledildi." diye konuştu.

Kavakcı, Srebrenitsa soykırımındaki acıyı her sene katlanarak, yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uluslararası adalet divanı ve Uluslararası ceza mahkemesi ikisi de bunun bir soykırım olduğuna dair karar verdiler. Suçlular cezalarını çekiyor ama acı bitmiyor, biz İnsan Hakları Başkanlığı ve AK Parti olarak tekrar o süreçte katledilmiş olan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz."