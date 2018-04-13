"SSK'yı batıran adam, önce sen kapının önünü temizle"

Çeşitli saldırılarla istikrar ve siyasi gücü yerle yeksan etmek, istikrarsızlaştırmak adına yapılan her türlü kirli operasyonlara rağmen Türkiye'nin adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya Devlet Başkanı'nın katılımıyla temelini attığımız Akkuyu Nükleer Santrali var. Bu, Türkiye'de şu ana kadar gerçekleştirilen ilk nükleer santral. Cumhuriyet tarihinde bırakın bunun temelini atmayı, ifade etmek, bir rüya olmuş. Bunun temelinin atılmamasını gerekçeler arkasına gizlemek için çeşitli nedenler ileriye sürülmüş." diye konuştu.

"Halbuki biz, enerji ihtiyacı ve tedariki bakımından kendi imkanlarımızla bunu karşılayamıyoruz. Yıllık 50-60 milyar dolar enerji ithalatı yapıyoruz. Keşke bunları çok çok öncelerden tasarlayıp yapabilseydik de ülke bugün daha farklı noktaya gelseydi. Şükürler olsun şimdi bunları gerçekleştirecek bir irade ve güç var. Bunları engellemeye çalışan kim olursa olsun onları bir tarafa koyarak, yapacakları hizmetin üzerine üzerine giden bir liderimiz, hükümetimiz var."

- "Türkiye hepimizin"

Çavuşoğlu, merkezi irade, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin kavgasız, sıkıntısız bir şekilde uyum içinde hizmet etmeye devam ettiğini dile getirerek, "Mudanya'da yıllardır beklenen sahil bandını yaptık. Bunun temelini attık, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakıyoruz ki bir başka partili olan belediye başkanı yanımızda yer alamıyor. Yazık, günah değil mi? Türkiye hepimizin. İnsanların tercihlerine saygı duyacağız." ifadesini kullandı.

Hizmetin odağına insanı koyduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: