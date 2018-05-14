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Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af konusundaki "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız" çıkışına sert tepki gösterdi.

Star yazarı Nuh Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz " sözlerine tepki gösterdi. "Bu ne demek?" diye soran Albayrak, "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması gelmişti.

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

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Star yazarı Albayrak, Bahçeli'ye Twitter'dan tepki gösterdi. Albayrak, "Sayın Bahçeli af konusunda, “Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümid ediyorum" demiş. Bu ne demek?.. Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" diye sordu.

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Nuh Albayrak Devlet Bahçeli MHP erken seçim genel af 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
yüz verdik deliye, geldi sıçtı halıya demek istemiş
Sözüm ona gazeteci,aslında bir numara akp yalayicisi,zaten yillardir en iyi yaptıkları iş yalamak.
@stastemir tarafını açıklamak yalayıcılıksa sen chp. veya başka parti yalayıcısı oluyorsun. ben ise ak. partiliyim.
akp icinde kalanları bu gazeteciye söyletmiş
saray sözcülüğüne soyunan bu zat amirinden beyanat almadan konuşunca çuvalladı
aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış...
zavallıbu adam
Sayın Bahçeli, bunlar iyi günlerin, kullanılıp atılacaksın unutma ........
hükümetin bastonu oldu ya sözcülük yapıyor zaten başkanlık yapacak kapasite yok
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak
albayrak efendi neden tepki gösteriyorsun sayın bahçeli siyasetçi bunları söylemekle mükellef sen neyle mükellefsin ki çıkıp bir genel başkanı sert eleştiriyorsun sen işine bak işine
AKP nin delisi buna laf attırıp milletin nabzını yokluyorlar
Birkaç gün bekleyin af çıkınca anlarsınız
mhpye kayyum atansin artik
hükümet ve başbakan ortada yok gibi her şeyi RTE karar veriyor tek adam sistemi çoktan başla mış ,Bahçeli de fırsatdat istifade ediyor normal,
BU BAHÇELİ BU TAYYİBİ YİYECEK
@ilkerim_can umarım öyle olur, memleket kazanır, bir musibet bin nasihatten iyidir. Böylelikle mazlumların ahı da alınmış olur. Her yanıyla hayırlı bir iş. Kedi, kedi olalı bir fare tutmuş olur. BAHÇELİ YOLUN AÇIK OLSUN. (unutma bunu senin için ilk kez hayır dua ediyorum)
evet geldi .senin haberin yok
bahçelı karıştırıcı gıbı oldu bunadımı ne
Üç kuruşluk adamları kendine musallat ettirirsen,olacağı buydu.
Kimleri af ediyorsun be adam dediklerine bak yaptığına bak feto culerimi pkk larimi hırsızları mı vatan hainlerini mi yandaşları mı damatlarım ı af edeceksin oy için bunca pisliği saliver ecek sin öylemi öyle ise sen anca akp de bidaha ki seçimde aday adayı olursun artık güzel bir Türkiye için oylar İyi ye
iyi söz geçirmiş...
adam kendini baskan zannediyor. yakinda reisi kovarsa sasirmamak lazim. bunlar celme takacak...
ŞAHSİ FİKRİ SAYGI DUYMAK LAZIM
hem devlete karşı işlenen suçları affetme hemde vatandaşın malını çalanı, canını alanı, yaralayanı affetmeye kalk bu tamamen yanlış uygulamadır ve reis % 100 haklıdır.
Yiyin birbirinizi :)
işte böyle itin köpeğin ağzına sakız olursun. Bir insan çizgisini bozmayacak..
Zorunuzamı gitti adam yön veriyor ülkeye iktidar olsa bu kadar olmazdı
secimi bu adam istemişdi oldu hani ihanetti
YAĞMA YOK BAHÇELİ BU SEFER OLMAZ KUSURA BAKMA BİRAZ ZORDA İKTİDARA GELİRSEN ?!!!??? O ZAMAN YAPARSIN BELKİ ÖTEKİ DÜNYADA
bahçeliyi son görüşümüz, tarihin sayfalarına gömülüp gidecek, çoluk yok çocuk yok hayatını yaşa be bahçeli, bırak artık zorlama.
bir insan ancak bu kadar kendini madara eder
Bu evlilik karakolda biter, akp nin %50 korkusu mhp nin %10 korkusu bu zorunlu nikahla sonuçlandı şimdi gelin damat birbirlerine üstünlük savaşı veriyor kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar sonucu göreceğiz fakat karakolda biteceği muhakkak gibi.
BU ADAM UÇMAYA BAŞLADI ALLAH SONUNU HAYIR EYLESİN
fazla naz aşık usandırır bahçeli 40 gün sonra gündemimizde yok değil o kim diyecekler
bence mhp nin amblemini değiştirin o bozkurt amblemi bahçelinin mhp sine yakışmıyor mesela onun yerine bekçi köpeği yakışır, çünkü bekçi köpekleri sahiplerine sadık olur:)
Bahçeli nin AKp yi ele geçirme planı devam ediyor.Reisi o da kandiracak.
Bahçeli iktidar olmadı. İktidar, yapmak isteyip de yapamadıklarını Bahçeli'ye söylettiriyor.
bahçelinin amacı akp yi bitirmek
kendini düşürdüğün duruma bak bahçeli, ülkücülerin lideri böyle mi olur
bırakın ya doktor bahçeliye ne yerse yesın demış kaale almayın
Bahcelinin yillardir yaptigi sey yattigi yerden anca talimat vermeyi bilir...
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