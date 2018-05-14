Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz " sözlerine tepki gösterdi. "Bu ne demek?" diye soran Albayrak, "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması gelmişti.

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

Star yazarı Albayrak, Bahçeli'ye Twitter'dan tepki gösterdi. Albayrak, "Sayın Bahçeli af konusunda, “Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Af düzenlemesinin çıkacağını ümid ediyorum" demiş. Bu ne demek?.. Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" diye sordu.

