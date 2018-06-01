STK'lerden Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bağış kampanyasına, 17 sivil toplum kuruluşu (STK) destek verdi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığınca "Sen de destek ol" sloganıyla geçen hafta başlatılan bağış kampanyasına destekler devam ediyor.
Ziraat Bankası Başkent şubesi önünde toplanan STK temsilcileri, kampanyaya bağışta bulundu.
İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) Başkanı Özden Sönmez, grup adına yaptığı açıklamada, aralarında kadınlar için faaliyet gösteren STK'lerin de bulunduğu 17 kuruluşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sunduğunu, bu desteğin 24 Haziran'a kadar süreceğini söyledi.
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ise kampanyaya ilginin yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde de STK'lerin bağışta bulunmaya devam edeceğini belirtti.
Bağışta bulunan STK'ler arasında İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İmam Hatip Okulları Platformu, Hayrat Vakfı, Özel Halk Otobüsleri Odası, Ankara Özel Servisçiler Odası da bulunuyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları için başlatılan kampanyaya 17 STK destek sundu
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