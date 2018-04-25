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SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Şimşek aday adaylığı için istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Hacı Ahmet Şimşek milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.
Dr. Öğr. Üy. Hacı Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

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