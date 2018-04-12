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"Su siyasete ve ticarete alet edilemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Sındır: - "DSİ Kanunu Tasarısı ile gelecekte yaşanılması kaçınılmaz olan sorunlar yurttaşlarımızın, çevrenin ve ekonominin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Su varlıklarımızın siyasete ve ticarete alet edilmesi kabul edilemez"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, DSİ Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıya ilişkin, "Bu kanun tasarısı ile gelecekte yaşanılması kaçınılmaz olan sorunlar yurttaşlarımızın, çevrenin ve ekonominin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Su varlıklarımızın siyasete ve ticarete alet edilmesi kabul edilemez." dedi.

Sındır, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun CHP'li üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, DSİ Kanunu Tasarısı'nın, Genel Kurulda görüşüldüğünü anımsatarak, tasarıdaki bazı düzenlemelerin ülkenin geleceği adına tehditler içerdiğini savundu.

Tasarı ile getirilen düzenlemelere ilişkin bilgiler veren Sındır, "Bu kanun tasarısı ile gelecekte yaşanılması kaçınılmaz olan sorunlar öncelikle çiftçimizin, tarımsal üretimimizin, toprak ve su varlıklarımızın yönetiminin, tüketici durumunda olan bütün yurttaşlarımızın, çevre ve ekosistem sağlığının ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Su varlıklarımızın siyasete ve ticarete alet edilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Tasarıyla suyun, iktidarların siyasi tehdit aracına dönüşeceğini, rekabetin ve ticaretin de konusu olacağını ifade eden Sındır, suyun izinsiz kullanımına getirilecek olan idari para cezalarının da tarımsal üretimi sekteye uğratacağını iddia etti.

Tasarı ile orman varlığının da yok olma tehdidi altına girdiğini öne süren Sındır, "Tasarıda Orman Kanunu'nda yapılan ve yapılacak değişikliklerle 'orman vasfını taşımayan, taşlık, kayalık ve benzeri işe yaramaz alan' aldatmacasıyla ormanlarımızın tahribatının, yok edilmesinin, konut veya sanayi, maden işletmelerine ruhsat verilebilmesinin önü açılarak orman ekosistemleri yok olma tehdidi altına sokulmaktadır." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu ilk değil, herhalde son da olmayacak. Bu tür şeyler artık sıradanlaşmış davalar haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, polisler tarafından dinlenildiği iddiasına ilişkin soruya Sındır, "Kendi kurumunda dinlenildiğinin farkında bile olmayan İçişleri Bakanlığı, bunu kendi içinde değerlendirir. Bu da bir acziyetin ortaya çıkışıdır." yanıtını verdi.

Toplantıda konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Ziraat Bankasının 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi aldığını anımsatarak, "Bu paranın tam 700 milyon dolarını bir gazetenin ve bir basın grubunun satın alınması için verdi. Yani Türkiye'de 15 milyon çiftçiye verilen desteğin neredeyse yarısını siz bir basın grubuna veriyorsunuz. Amacınız ne? Basını kontrol etmek. Ziraat Bankası'nın görevi ne? Çiftçiye finansman sağlamak." ifadesini kullandı.

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Orman ve Köyişleri Komisyonu CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır dsi kanunu tasarısı TBMM Tarım

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