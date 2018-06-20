HABER

"Suçlular adalet önünde hesap verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin Nevali Otel arkasında düzenlediği Şanlıurfa mitingindeki konuşmasında, Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada, seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
DİSK'in bildirisine 'seçim' yasağıDİSK'in bildirisine 'seçim' yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Partililere yönelik saldırı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevali Otel arkası

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.