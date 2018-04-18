Sudan Mısır’ı BM’ye şikayet etti

Sudan, tartışmalı Halayib Üçgeni bölgesinde Mısır’ın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiğini duyurdu.
Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, "Halayib Üçgeni bölgesindeki Mart ayında Mısır’ın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunduk” dedi.
Mısır ile Sudan arasındaki sorunlu bölge olarak bilinen Kızıldeniz kıyısındaki Halayib Üçgeni, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri konularda karşı karşıya getiriyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileleri yaşıyor.
Halayib Üçgeni, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir cevheri ve barit gibi çok farklı madenlerin bulunduğu biliniyor.
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