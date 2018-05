Süleyman Soylu: Bu seçim, yeni bir başlangıç seçimidir

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'daki seçimlerin yeni bir başlangıç seçimi olduğunu ifade ederek, "Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor" dedi. Şırnak'a çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği ziyareti sırasında kayyum belediye başkanları ile toplantı salonunda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Ak Parti Şırnak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Soylu, konferans salonunda partilelere hitaben bir konuşma yaptı. Partililerden bugünlerde de dua etmelerini ve gayret göstermelerini isteyen Bakan Soylu, "Sadece kendiniz için değil, sınırlarımızın dışında komşularımızdan, din kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar içerisinde olanlar için de dua edin. Filistin'de yaşanan zulüm ve vahşet, net bir şekilde ortadadır, herkes görmektedir. Ama dünyanın yarısı buraya kıskançlıkla, diğer bir yarısı da nefret ve insanlıktan uzak bir gözle bakmaktadır. Bugün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da, dünya liderinin de katılacağı büyük bir miting var. Türkiye'ye terörle mücadelesinin her adımında güya demokrasi dersi vermeye kalkanlar, bütün dünyanın gözü önünde sivil insanların katledildiğine maalesef ses çıkarmıyorlar. Bizim kimseden merhamet beklentimiz yoktur. Dünya çok zalimler görmüştür. Hepsi gelip geçmiştir. Elbette ki bugün Filistin'de katliam yapan o zalimlerin de, Irak'ta, Suriye'yi savaş alanına çevirenlerin de, terör örgütlerini besleyip büyütüp insanların üstüne salanların da, güçten gözü dönmüş şımarıkların da hükmü geçecektir" diye konuştu. 'BU SEÇİMLER, YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA SEÇİMİDİR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek, "Bu seçim yeni bir başlangıç yapma seçimidir. Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor. Etrafındaki coğrafyaya, bütün dünyaya Anadolu medeniyetini anlatılması ve bu medeniyetinin bütün zenginliğini, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, maneviyatını hissettirmesini bir şekilde oluşturmasını istemiyorlardı. Kimse de sormazdı. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar köklü bir ülkenin talihi neden makûs olsun. Bizi aciz olduğumuza, bizi güçsüz inandırmışlardı. Oysa gerçek öyle değildi. Bu millet, güçlü bir millettir. Devletimiz de büyük bir devlettir. Son 16 yılda gösterdiğiniz gelişme sayesinde hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu seçimde son 300 yılın en güçlü olduğumuz tarihi ile beraber yürüyoruz. Ne yaptılarsa bizi sarsamadılar. Terör, bizi yıkamadı. 6-7 Ekim olaylarında, çukur hadiselerini ortaya koydular, bizi yine sarsamadılar. Gezi'yi yaptılar, yine sarsamadılar. Son melanetleri 15 Temmuz'u yaptılar, millet çıplak elleri ile beraber tankların önüne çıktı ve kazanımlarına, devletine, ülkesine, demokrasisine, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı. Şimdi aynı kararlılıkla, şimdi aynı sahiplenmeyi, göstermek durumundayız. Kazandıklarımızı geri vermeyelim" dedi. 'KAZANAN HUZUR VE KARDEŞLİK OLMUŞTUR' Bölgede 4-5 gündür incelemelerde bulunduğunu da belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "Burada bir huzurun olduğunu görüyoruz. Polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın hangi maliyetler ödediğini, esnaflarımızın hangi maliyetler ödediğini, hayvancılık yapmak isteyen insanların nasıl önlerinin kesildiğini, nasıl onlardan haraç almak istendiğini ve bu ülkede nasıl bir toplum oluşturmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkede bu tablonun nasıl bir şekilde oluşturulmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkenin bir bireyi olarak dün Hakkari'ye, Yüksekova'ya gelmiş onlarca gazeteciyle karşılaştım. 4-5 gündür biz buradayız diyorlar. Hiçbir şey dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Burada her biri bir huzur şehri olmuş. Allah'a hamdolsun ki onların projesiyle değil, sizlerin projelerinizle beraber her tarafımızın huzur içerisinde olduğu bir Doğu ve Güneydoğu'yla beraber bir proje çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu siz sağladınız. Tehditlere boyun eğmediniz ve sizi ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı inadına hak, hürriyet, demokrasi dediniz. Özellikle annelere seslenmek istiyorum. Bu sürecin en büyük mağduriyetini sizler yaşadınız. Çocuklarınızı sizlerle beraber uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunu hep beraber yaşadık. Kızlarınızı dizlerinizin dibinden okşayarak, büyüterek, severek bir doktor, bir öğretmen olarak görmek istediğinizde bir terör örgütü alacak diye korku içinde yaşadınız. Ama öyle bir sahip çıktınız ki bugün terörün kırıntıları kalktı. 24 Haziran'da o kırıntıların tamamını da sandığa gömeceksiniz. Kazanan şiddet, silah olmamıştır. Kazanan huzur ve kardeşlik olmuştur." Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında Şırnak'taki yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti: "3 katrilyon üzerinde harcama yaptık ve bütün bu rakam esas itibarıyla, bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken yapılan 5 bin 731 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edilmektedir. Kalan binalar da tamamlandıktan sonra teslim edilecektir. Eskiden yapılanları siz görüyorsunuz, peki bu paralar nereye gidiyor. Bu paralar teröre, bu ülkenin beraberliğini ortadan kaldırmaya gidiyordu. Her şey daha güzel olacak. Hayvancılık burada daha çok gelişecek, daha yeni başladık. Analar sizlere söylüyorum; bu huzuru geri almalarına, çocuklarınızın geleceklerini çalmalarına müsaade etmeyin. O maskeli yüzleriyle beraber bu milletin değil, başkalarının sözleriyle neler yaptıklarını gördük. Kardeşi kardeşe nasıl düşürdüklerini, evlerinizi nasıl tahrip ettiklerini, bizi umutsuzluğu nasıl sevk ettiklerini hepsini gördük. Yeniden Türkiye'yi, yeniden Güneydoğu Anadolu'muzu yeniden Kürt kardeşlerim üzerinden ortaya koyacakları hesaplarla birlikte bu coğrafyayı, bölgeyi karıştırmalarına ne olursunuz müsaade etmeyin. Elbette ki bütün bunları söylerken de şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim; yıllardır Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri HDP yönetti. Terör örgütünün adeta şubesi haline getirmişti." Konuşmaların ardından Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Bakan Soylu'ya el dokuması kilim hediye etti. Toplantı sonrası Geylani Camii'sinde cuma namazı kılan Bakan Soylu, Yenikapı'da düzenlenecek mitinge katılmak için İstanbul'a gitti.