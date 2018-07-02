Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
1987'de, ki 1980 darbesinde CHP kapatılmıştı, yıl 1991 de SHP HEP ile işbirliği yaptı %20 oy aldı, SHP 1994'te CHP ile birleşmek durumunda kaldı. Bugün CHP'lileri uyardım, partinize sahip çıkın dedim, partinize değil de HDP'ye bir oy diye bir anlayış ortaya koyuyorsunuz dedim seçim meydanlarında.
'HDP GİBİ BİR SİYASİ PARTİ YOK, PKK VAR'
Soylu, CHP'siz Demirtaş'ın oyları ile HDP'nin, CHP ile birlikte oylarının, Demirtaş'ın üstüne çıktığına dikkat çekti ve "CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi örgüt yok, PKK var" dedi.
CHP lideri sürekli istifamı istiyor. Şimdi bakın, Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız.
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