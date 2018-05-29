Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Piyalepaşa Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Konak Camisinde teravih namazını kıldıktan sonra, cami önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. 'F-16'LARA KAFA TUTABİLİYORSAN…'



'Millet' olabilmek için gerekli tüm unsurların Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Soylu, "Bir millet olmak için eğer F16'lara kafa tutabiliyorsan, tanklar üzerine gelirken onun önüne kendini atabiliyorsan, oyuna ve sandığına sahip çıkabiliyorsan, seçtiğin adama, liderine sahip çıkabiliyorsan, 'seni Amerika ve Avrupa dahil isterse vermeyiz' diye meydan okuyabiliyorsan millet olabiliyorsun." diye konuştu. '24 HAZİRAN'DA SADECE SEÇİME GİTMİYORUZ'



24 Haziran'daki seçimde sadece cumhurbaşkanı ya da milletvekili seçimi yapılmayacağını iddia eden çeken Soylu, "Biz bir seçime gitmiyoruz, biz 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçmeye, 24 Haziran'da parlamentoya milletvekili göndermeye gitmiyoruz. On yıllardan beri bu millete çektirdiklerine karşı, yıllardır 'bu ülkeyi biz yöneteceğiz' diye dışarıdan bize parmak sallamalarına karşı 'size hayır' demeye, özgür ve hür bir Türkiye'ye, zengin bir Türkiye'ye, başı göğe değecek kadar onurlu insanların yaşadığı bir Türkiye'ye' gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ERDOĞAN'A TUZAKLAR KURULDU'



Soylu, Türkiye üzerinde planlamalar yaptığını iddia ettiği 'dış güçler'e karşı Türkiye'nin her şartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olduğu görüşünü dile getirdi.

Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye, 21. asrın başından itibaren güçlü bir yolculuğa başladı. Recep Tayyip Erdoğan'a tuzaklar kuruldu, millet geri adım atmadı. Her seçimde ona güç verdi, her seçimde onu kuvvetlendirdi. Nelerin yapıldığını en iyi feraset sahibi bu millet bilir. Darbeleri, ekonomik krizleri, siyasal krizleri, deprem karşısında devletin çaresizliğini gören ve terörizmle, anarşizmle beraber terbiye edilmeye çalışılan bu millet görür. Bu millet bir daha bunları yaşamak istemediğini ortaya koydu. Onun için Tayyip Erdoğan'ın arkasında, onun ortaya koyduğu çizgide, onun hedefleriyle beraber, 'evet, biz sana inanıyoruz, biz sana itimat ediyoruz, biz sana güveniyoruz' diyerek onun arkasında birlik oldu." 'ACABA BUNUN MALİYETİ NE OLUR DEMEDİK'



Birçok ülkenin Türkiye için dua ettiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Biz sadece burada yaşamıyoruz. Biz dünyanın her tarafında yaşıyoruz. Biz Somali'de yaşıyoruz şu anda, o fukara insanların yanında yaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz adam, gecenin bir vakti 'acaba oradaki insanlar ne yapıyor' diye tetkik eden bir adamdır. Bir taraftan Afrika'nın uçsuz bucaksız yerlerinde, Filistin'le dertlenen, Kudüs'le dertlenen ve bunu söylerken hiçbir hesap yapmayan, hesabilik içerisinde olmayan hasbilik içerisinde olan ve 3.5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye alırken 'acaba bunun maliyeti ne olur' demedi." 'DÜNYANIN MERKEZİNİ AVRUPA'DAN ALIP TÜRKİYE'YE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşimizi yarım bırakmayalım. FETÖ ile mücadele ediyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz, DEAŞ'la mücadele ediyoruz, DHKP-C ile mücadele ediyoruz. İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bu ülkede işlerimizi yarım bırakmayalım. Avrupa'nın ve dünyanın korktuğu havalimanını yapıyoruz. Biz sadece uçakların bir yerden bir yere gidebileceği bir havalimanı yapmıyoruz. Onlar bunun farkındalar da hopluyorlar. Biz dünyanın merkezini, Türkiye üzerinden her yere gidilebilecek önemli bir istasyon kuruyoruz. Dünyanın merkezini Avrupa'dan alıyoruz, yeniden bu bölgeye getirmeye çalışıyoruz."