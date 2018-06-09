Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine 197 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olmasıyla ilgili “Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" açıklamasında bulundu.

Soylu, “Siz Afrin'e giremezsiniz' demelerine rağmen ne Avrupa'ya baktık ne Amerika'ya baktık, sildik süpürdük oraları. Biz makus talihimizi yendik" ifadelerini kullandı.

AKP Esenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Uhud Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında Man Adası iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun her zaman aynı duruma düştüğünü savunan Soylu, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir." diye konuştu.

