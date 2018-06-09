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Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu?" dedi.

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine 197 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olmasıyla ilgili “Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" açıklamasında bulundu.

Soylu, “Siz Afrin'e giremezsiniz' demelerine rağmen ne Avrupa'ya baktık ne Amerika'ya baktık, sildik süpürdük oraları. Biz makus talihimizi yendik" ifadelerini kullandı.

AKP Esenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Uhud Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında Man Adası iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun her zaman aynı duruma düştüğünü savunan Soylu, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu man adası belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu erdoğan erdoğan man adası

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
adamsınnnnn reisin veliahtı türkiye tarihinin en iyi içişleri bakanı
Ağzı bozuldu, ilk zamanlar efendi olarak tanındı,Soylu dan olsa olsa statda amigoluk olur.Suçluluk psikolojisi gerçek yüzünü ortaya çıkarttı...
BU HALK 24 HAZİRANDA SİZİ NASIL ZIPLATACAK O ZAMAN GÖRCEM SİZİ
Bu nasıl bir konuşma şeklidir ya? Sen böyle konuşursan cemaat ne yapsın
sayın soylu akp geçeden önce ben yapılan yolsuzlukların hesabını sormazsam namerdim demiştin hadi görsene bu akp nasıl bi mide var dümdüz gidiyordun seni baş köşe oturtmuşlar.
seni çok zıplatmışlar anlaşılan fetöcü akepenin seviyesiz bakanı
ya ne kadar mahale ağzı var zıpkatayımi bundan bakan falan olmaz ayıp ya insanlstı kutuplaştırmayın
haksız kazança alışmışınız. mahkemede sizden ne koparırsanız. sizin yaptıgınız çirkef siyaseti kınıyorum. mahalle karıları gibi velveleye veriyorsunuz.
Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? EĞER SENDE GENÇLERİN HAKKINI FETOCULARA VERDİRSEN TABİKİ VERDİNİZ HALK OLARAK BENDE SİZİ ZİPLATIRIM. SANKİ SOKAK KAVGASI YAPIYORSUNUZ? NE YAZIK Kİ HALKIMIZ TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTUYOR. ADAMINA GÖRE OY VERMİYORLAR SİZLERDE BUNDAN NEMALANIYORSUNUZ.
24 ünden sonra çocuk oyuncağı haline getirdiğiniz devlet yönetimi, cidiyetsizlik, boş laf, bağırıp çağırarak korku çığıtkanlığınız bitecek. o zaman zıplayan kim olacak bakalım. dağdan düşen çığ gibiyiz her metrede büyüyerek tepenize inmeye geliyoruz.
ADAMA SORMAZLAR MI SAYIN SOYLU MADEM PARANIN NERDEN GELDİĞİNİ BİLİYORSUN YOLSUZLUK VAR DİYORSUN İÇ İŞLERİ BAKANI SIN NİYE SORUŞTURMA AÇMAZSIN MAHKEMEYE VERMEZSİN ,YOKSA YALANSA SUS KONUŞMA ÇAMUR AT İZİ KALSIN MODUNDAN ÇIK DAHA ÖNCE AKP HAKIKNDA SÖYLEDİKLERİNİ.
Çoğu insan çeşitli nedenlerden zıplıyor artık, zıplatınız Kılıçdaroğlunuda zıplatın ne olacak, alıştı millet zıplamaya
para ile zıplatılmaz.Dün başka söyleyenler bu gün başka söyleyenler zıplarıdır.Söz önce ALLAH ın sonra MİLLET ın dır.
arıza
3milyon suriyeli sana girmiş ses yok,ama sen afrine girmişsin naralara bak hey yavrum hey,bilmeyende oraları ülke toprağına kattın sanır.
YALAN TALAN rant ile hop zıpladınız hop tırlattınız 24 haziranda TAMAM dır bu iş abbaslar YOLCU İNŞŞALLAH
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