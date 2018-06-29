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'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" diyerek yanıt verdi. Kaftancıoğlu, Soylu hakkında tazminat davası açacağını da duyurdu. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise ''Soylu bir açıklama değil. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. "

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatını protesto etmek amacıyla, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili bildirisini partililerin katılımıyla Şişhane Meydanı'nda okudu.

'ŞEHİT CENAZELERİNDE RANT PEŞİNDE KOŞANLARDAN DEĞİLİZ'

Soylu'nun sarf ettiği "İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de" sözleriyle kendisini hedef gösterdiğini belirten Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" dedi.

Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan ve aynı zamanda doktor olan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim." ifadelerini kullandı.

5 KURUŞLUK DAVA

Kaftancıoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi. Kaftancıoğlu, "Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Kaftancıoğlu, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN İLK YORUM

Partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerini eleştirdi.

Şener, şunları söyledi:

"Soylu bir açıklama değil. İçişleri Bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor 'Acaba çok dikkat çekerim de mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim' diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz. Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçi de değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm."

'HDP, BATIDA EN ÇOK OYU AK PARTİ'DEN ALDI'

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şener, HDP'nin özellikle batıda oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu söyledi. Abdüllatif Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken 'Şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır' diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız; HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır" diye konuştu.

'DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM OLACAK'

Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, "Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından Meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.

Meclis'te artık iktidarın değil, muhalefetin hakim durumda olduğunu söyleyen Şener, şöyle konuştu:

"Parlamento artık iktidarın hakim olduğu parlamento değil. Muhalefetin hakim olduğu parlamentodur. Bu niteliği açısından da önemlidir. Artık 'Siyaset yeni başlıyor' diyebilirim, güçlü bir şekilde yeni başlıyor. İçinde MHP'nin de bulunduğu, CHP, İYİ Parti'yi muhalefet partileri olarak nitelendiriyorum. Hükümetin içinde bulunmayan bir parti dünyanın her tarafında muhalefet partileri olarak nitelendirilir. Dolayısıyla TBMM'de iktidar çoğunluğunu kaybetmiştir. TBMM'de muhalefet partisinin milletvekilleri çoğunluktadır. İktidar TBMM'de topal ördek konumunda olacaktır.

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Süleyman Soylu CHP şehit cenazeleri Canan Kaftancıoğlu abdüllatif şener

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
anca terörist cenazelerinde olursunuz doğru demiş .
gıybetçi devrede.
Canan kaftancioglu ne yuzle sehit cenazeleri hakkinda demec verebiliyor. Senin nasil dhkp c ve pkk sevici oldugunu biliyoruz. Sen yine git terorist cenazelerine.
Teröre destek veren terörist, Haine destek veren haindir. Hukukta yardım ve yataklık yapan cezasız kalmaz. O yüzden Süleyman Soylu doğru yapmış. Şehit cenazesinde işiniz yok. Terörist cenezesine gidiniz
Süleyman Soylu hakkaten soyadı gibi soylu dik,vatansever bir insandır. göze girmek için böyle şeylere ihtiyacı yok. Syn. Soylu göze girmeyi bırak bu milletin gönlüne girmiş bir adam gibi adamdır. sizin gibi dinine,milletine vatanına düşmanlar anlayamaz. Bu milletin değerlerine küfredenler chp den vekil oluyor.
CHP=HDP=PKK fark varmı bu üçü arasında harfleri dışında
Ancak gerçek bir vatansever bu açıklamayı yapar,sizin gibi iktidar hırsı ile hareket edenler ve bu yolda teröre destek veren bir partiyi meclise taşımak dahil her şeyi yapabilecek olanlar bundan anlamaz,anlayamazda,bu sebepledir ki halk her seçimde sizin zihniyetinizi cezalandırmaya devam edecektir,taki siz halkı gerçek anlamda anlayana kadar.
Bu teknik olarak bayan sayılan mahluku elinde taş yüzünü kapatmış halde gezi olaylarında çekilmiş fotosuyla hatırlayan var mı, o gün kaldırım taşını polise atan,ölür mü, kalır mı, sakatlanır mı diye düşünmeyen gözü dönmüş cani, hain çıkmış şehit edebiyatı yapıyor, eyy chp ye oy verenler yok mu içinizde bi tane vicdanı körelmemiş insanlığını unutmamış bi vatan evladı, şu durum hiç mi grurunuza dokunmuyor
CHP lilerde bu ülke vatandaşı ve askere gidiyorlar. Onlarda şehit oluyorlar, hatırlatmak isterim.
Süleyman soylunun eski vıdeolarına bakın, akp ye demegıdı söz kalmamış. Akp den hesap sormazsam namussuz şerefsizim dıyen bırınden ne beklıyorsunuz ?
köşeye sıkışmış chpkk lı açıklaması başka hiç bir şey göremedim haber değeri yok geçin.
HDP'ye karşı yürüttüğünüz politikayı, çıkıp içinizden biriniz bile eleştirmediniz. Adam terörle canıyla, malıyla mücadele ediyor. Gözüne girmek için yapacakmış. Süleyman Soylu, öyle bir adam değildir.! Onun gayesi terörü bitirmek, bu hepimizin gayesi olmalı ve tüm siyasi partiler dahil çizgilerimizi belirlemeliyiz.
Siz terörist cenazelerine koşan, terör sözcüsü partiyi meclise sokan, Atatürk'ün değerlerinden uzaklaşmış birisiniz ve sizi o göreve getiren yönetim de bu kararıyla aynı vasıfları taşıdığını göstermiş bir parti yönetimidir...
Bu Kaftancıoğlu değilmiydi?Yediği domuz etinin fotoğraflarını paylaşan.Bu Kaftancıoğlu değilmiydi?ermeni soykırımını tanıyan.Bu Kaftancıoğlu değilmiydi? aslan chp,aslan bdp diyen.Bu Kaftancıoğlu değilmiydi? 15 Temmuz köprüsündeki vatandaşlara işidçi,inandığınız ALlah belanızı versin diyen...Bu sorular uzar gider.Kımıl efendi kendine yakışır bir il başkanı seçmiş alsın tepe tepe kullansın.
Abdüllatif utanmadan hala konuşuyorsun yaprak gibisin ne olduğun belli değil bir sağdan bir soldan yanar doner
şehit cenazelerinde şehit yakınları acısına yanıyor3-5 akp li çelengi parçalıyor.chp liler kitlesel olarak cenazelere katılalım.böyle saygısızlıklara müdahale edelim.vatan görevine giden şehitlerimizin canını korumakla sorumlu olanlar hedef şaşırtıyor.
Şehit cenazelerinde başka partilerin çelenkleri neden parçalanmıyor?kendinizi bir sorgulayın cevabını bulursunuz.teröre destek verenlere yazıklar olsun.
şener sende pkk sevicileri ile pampa olmuşsun iyice
Soylu yeni kabinede olmayacağını biliyor, saçma sapan konuşarak bakanlık alacağını zannediyor. Senin biletin çoktan kesildi soylu, sana bakanlık vermezler.
Koltuk uğruna, toplumu bölen insandan bakan olur mu ?
Abdüllatif Şener sen kendine bak;kimlerin gözüne girebilmek için neler yaptın neler...
Boş insanlar toplanmış
Hdo rahatsızda size ne oluyor?terörle mücadele edem komutanımıza taktınız apoletlerini sökeceğim dedşniz halk hop dedi..şimdi terörle mücadelede başarılı Bakanımızla uğraşıyorsunuz..hadi dağılın işinize bakın.yedirmeyiz size
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