'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

'HDP, BATIDA EN ÇOK OYU AK PARTİ'DEN ALDI'

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şener, HDP'nin özellikle batıda oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu söyledi. Abdüllatif Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken 'Şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır' diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız; HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır" diye konuştu.

'DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM OLACAK'

Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, "Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından Meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.