'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatını protesto etmek amacıyla, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili bildirisini partililerin katılımıyla Şişhane Meydanı'nda okudu. 'ŞEHİT CENAZELERİNDE RANT PEŞİNDE KOŞANLARDAN DEĞİLİZ' Soylu'nun sarf ettiği "İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de" sözleriyle kendisini hedef gösterdiğini belirten Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" dedi. Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan ve aynı zamanda doktor olan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim." ifadelerini kullandı.

5 KURUŞLUK DAVA Kaftancıoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi. Kaftancıoğlu, "Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Kaftancıoğlu, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. ABDÜLLATİF ŞENER'DEN İLK YORUM Partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerini eleştirdi. Şener, şunları söyledi: "Soylu bir açıklama değil. İçişleri Bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor 'Acaba çok dikkat çekerim de mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim' diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz. Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçi de değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm."

'HDP, BATIDA EN ÇOK OYU AK PARTİ'DEN ALDI' 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şener, HDP'nin özellikle batıda oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu söyledi. Abdüllatif Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken 'Şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır' diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız; HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır" diye konuştu. 'DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM OLACAK' Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, "Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından Meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.