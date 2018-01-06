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Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, partili belediye başkanlarının görevden alınmalarına tepki göstererek, "Bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ancak, dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor" dedi.

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Edirne’de CHP’nin İl Kongresi’ne katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP’li belediye başkanlarının görevden alınmalarına değinerek, hükümete tepki gösterdi. Belediye başkanlarının görevden alındığını belirten Özkoç, şöyle dedi:

İÇİŞLERİ BAKANI’NA SERT SÖZLER!

“Yıllardan beri denetliyorlar. Bu ülkede yasalar var, mahkemeler var ama mahkemeleri yaptıkları incelemelerden sonra onlar diyorlar ki; ‘Burada herhangi bir suç unsuru yoktur.’ İçişleri müfettişleri denetliyor, ‘Suç unsuru yoktur’, diyorlar. Ama mafya ağzıyla konuşan bir İçişleri Bakanı, hani ‘Ben size emir veriyorum, gerekirse kolunu kırın sonra benim üzerime atın’ diyen İçişleri Bakanı. Hani bir parti lideriyken Tayyip Erdoğan’a söylemediğini bırakmayan. Fethullah Gülen’e ‘Sen bizim önderimizsin’, savcı Zekeriya Öz’ün arkasında duran, ama ondan sonra bir bakan olmak için şimdi nasıl döneceğini bilmeyen ama dönmeyi çok iyi beceren o İçişleri Bakanı kendisini kurtarmak için bizim onurlu, Türkiye için mücadele eden belediye başkanlarımızın üzerine gidiyor. Ama şunu herkes iyi bilsin, bir; millet arkamızda, iki; CHP dimdik ayakta, üç; Allah masumun yanında, zalimin yanında asla olmayacaktır.”

“CHP’LİLERİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEK İSTİYORLAR”

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, AKP’nin CHP’lilerin başını öne eğdirmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:
“Korkmamızı,yılmamızı, bizim başımızı önümüze eğmemizi istiyorlar. Bunu en çok isteyenlerden bir tanesi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’dır. Konuşmama başlamadan önce gözlerinizin içine bakarak söylüyorum; Senden ve kurmak istediğin düzenden CHP’nin tek bir ferdi bile korkmayacaktır, yılmayacaktır. Mücadeleye devam edecektir. Siz Enis Berberoğlu’nu cezaevine atarak, Türkiye’nin Genelkurmay Başkanı’nı bir PKK militanın sözleriyle zindanlara atarak, Türk subay ve generallerinin mahkumiyetini sağlayarak, Fethullah terör örgünün arkasında dimdik durdunuz. Ve o gün atadığınız subaylar darbe kalkışması yaparak 250 şehit vermemize neden oldu. Bir tek suçlusu vardır; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz bunları söylemeyecek miyiz? Siz oradan ‘Ey’ diye korkutmaya çalışırken, damadınız, kardeşiniz, sizin özel kaleminiz, sülaleniz şirketler kuracak. Benim esnafım, vatandaşım, işçim, çiftçim alın teriyle kazandığı hatta kazanamadığı paraların vergisini çatır çatır Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine yatıracak. Ama senin çocukların, kardeşin, damadın, kayınbiraderin hepsi şirketler kuracaklar. Ve onlar vergilerini kaçırmak için Man Adası’nda 1 sterlinlik şirketi aracı kılıp Türkiye’den vergi kaçıracaklar. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, susacak mı sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun” ifadelerini kullandı

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın
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Anahtar Kelimeler:
CHP içişleri bakanı Engin Özkoç Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Sen Soylu nun tırnağı bile olamanki! olamaz ki, olamaz ki, olamaz ki :)) bunun için bu memlekette şöle bir tekerleme var: kıskananlar çatlasın :=) önke suçlardan aklarsın sonra başkanını savunursun! bu millet bu insanlar ahmakmı acaba demeyecek kadar? şu da bir gerçek hangi partiden olduğu önemsiz belediye başkanlarının 80% den fazlası götürüyor maalesef. lakin beşiktaş gibi aleni ve hamuduyla götürürsende netice acınası olur işte...
Sizin derdiniz başka..Soylu terörle mücadelede başarılı terörü bitirmek üzere..sizin kuyruk acunız bu.. ama tüm halk yığınları arkasında siz istediğiniz kadar cart curt edin durun.
AKP bir RANT KULÜBÜDÜR..! Aç gözlü, İki yüzlü-Yüzsüz Rantçı, Fırsatçı, Komisyoncu, Dolar müptelası, Güvenilmez, Çıkarları için Yol arkadaşlarını bile satan İftiracı Kaba insanlar topluluğu... Her Türlü Adaletsizlik, Hukuksuzluk, Haksızlık bekleyin ki; Hayal kırıklığına uğramayın..!
birazcık karakter birazcık biliyoruz nekadar soysuz olduğunuzu TOPunuzun ama madem BAŞımdasınız birazcık onurlu olun neolur
Engin özkoc benim köyüm den çıkmış değerli bir siyasetçi ve bu açıklamalar ona hiç yakışmıyor. Bütün chp liler bu murat hazinedar başkan adaylığına karşı çıkarken chp yönetimi bu adamı ne diye aday yaptı bu adam chp li değilki ayrıca iddalar içişleri bakanı açığa alınmadan öncede herkes tarafından biliniyordu orta köy de ruhsat verdikleri yerler karşılığında bodrumda iki villaya para vermeden sahip oldu ayrıca fetö iddaları da ortada 2015 yılında fetullaha yalvarışları duaları ortada 14-15 temuzda yurt dışına çıkış yapmış tesadüfmü.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
Nemrut padişah ve çocukları yakınları bulunduğu ülkenin geleceğine vergi vermez.Milli parasını kaçırır karapara toplar getirir.KHK ille torba yasa çıkarılır vergi barışı adı altında vatandaş faizli vergi borcunu taksitlendirir.Onlar avro ve dolarlarını türkiyeye getirir aklar.Milli para olur.Saltanat sürerler.
Topunuz Soylu nun tırnağı oşamazsınız.Soylu kadar taş düşsün başınıza..hainler her yerde belli oluyor..
keşke süleyman soylu gibi birkaç bakanımız daha olsaydı çalışkan dürüst Allah yardımcısı olsun
uyuştutrıcu ticati PKK tarafından idare edilir..hukukun içinde olmak üzere BACAĞIDA KIRILIR....Ci,ĞERİDE SÖKÜLÜR.....nokta velhasıl bakan sonuna kadar haklıdır lafı ğmryin bükmeyi..BE HEY CHP ..YÖNETİMİ KAKLA KALA BU UYUŞTURUCUYU SAVUNMAK SİZEMİ DÜŞ BRE GAFİLLER...CHP nin içine ettiniz be...artık yeteeeeer
adam gibi çalışan biri çıktıya hemen indirmeye çalışın.teröristleri araziye çıkamaz etti bu adam.
SÜLEYMAN SOYLUNUN ESKİ HATALARINI AKP DEN BAĞIMSIZ SADECE ŞUNU YAPARSA AFFEDERİM KENDİ ADIMA(AKP NİN AFFI MÜMKÜN DEĞİL) ŞİMDİYE KADAR HERDAİM SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN SANKİ BU NORMAL BİŞEYMİŞ GİBİ HER DAİM BUNU BU MİLLETE YILLARDIR YAŞATMIŞ OLAN KESK DİSK SES VE DİĞER SOL SENDİKALAR BARO DERNEK ÖRGÜTLER YANİ İŞÇİ EMEK HAK HUKUK ÖZGÜRLÜK NARALARI ATARAK TERÖRİZE FLAMALAR PANKARTLAR İLE BU ÜLKEDE YILLARDIR SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞ ACILAR YAŞATMIŞ HUZURU BOZMUŞ BU KİŞİLERİ PERDE ARKASINI SENDİKA YÖNETİCİLERİNİ BURDAN SİYASETE GELMİŞ OLANLARI ARŞİVDEN TARA MALVARLIĞINA ELKOY YARGILA
Seçimde Beşiktaşlılar,esnaf size gereken dersi verecek. Böyle adamlara koltuk verdiğiniz ve savunduğunuz için. Sizde bunların suçlarına ortak oluyorsunuz Muratın suçsuzluğuna siz bile inanmıyorsunuz biraz ilkeli olun
Soleyman soylunun ne icisleri nede disislerinden hic bir bilgisi yoktur Zere kadar gurur varsa istifaa Eder
bunlar memleketi idare ettiklerini sanıyorlar,ne yaptıklarını kendileride bilmiyorlar
Syn soylu erdoğan için ettiği hakaretler youtube de hala dururken, çalışma bakanıyken verdiği sözleri yerine getirmeden uzadığı için, bu sözleri hak etmiştir. En çok efelenen, kurusıkı bakandır, gazla çalışan bu halkı güzel sağıyor ama, bazen ayarı kaçırıyor.
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