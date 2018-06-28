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'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hükümet ve bürokrasi sistemine yönelik düzenlemeler sırasında hükümette yer alan bazı isimleri genel merkeze çekeceği, bunlar arasında Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık gibi isimlerin de olduğu iddia edildi.

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin ardından yeni hükümet sistemi içinde oluşturacağı kabine ve bürokratik yapı konusunda mesai yaparken iktidar kulisinde mevcut hükümetteki isimlere de yeni görevler verilebileceği belirtiliyor.

SOYLU'NUN GÖREVİ DEĞİŞECEK İDDİASI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu’nun da görevi değişecek isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

Meclis’te ve parti yönetiminde de ‘güçlü bir yapı’ kurmak istediği belirtilen Erdoğan’ın bu amaçla da mevcut bakanlardan bazılarının parti yönetimi ve Meclis grubu yönetiminde görevlendirileceği ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın grup başkanı yapılacağı, yeni sistemde, yasama odaklı çalışacak Meclis’te ihtisas komisyonlarının daha etkin hale gelecek olması nedeniyle bakanlardan bazılarının da ‘komisyon başkanı’ olacağı yorumu yapılıyor. Erdoğan’ın özellikle AK Parti’nin Meclis grup yönetiminde köklü değişikliklere gideceği ve siyasi yönü ağır basan isimleri grup yönetimine taşıyacağı öne sürülüyor.

KABİNEDE ‘SÜRPRİZ’ OLABİLİR

Haberde ayrıca Erdoğan’ın, TBMM’de 295 olan sandalye sayısı nedeniyle, yeni kabinesinde milletvekillerinden kimseye yer vermeyeceği ve 8 Temmuz’da yapılacak yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni kabinenin ‘sürprizlere’ açık olduğu belirtiliyor. ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ adı altında oluşturulacak yapıda, her bakanlıkta en az iki bakan yardımcısının görevlendirileceği ve tamamen ‘icra odaklı’ çalışacakları ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları da, ‘Kabinenin bir parçası’ gibi çalışacak ve şu anda başbakan yardımcıları bünyesinde toplanan bazı kurumlar Cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanacak.

Erdoğan’ın, kabinesini açıklayıp, Meclis grup yönetimini belirledikten sonra AK Parti’nin Eylül’de yapılacak büyük kongre takvimini de öne çekeceği ve Ağustos ayı içinde yapılması beklenen kongrede, parti yönetiminde değişime gideceği belirtiliyor. Güçlü bir MKYK ve MYK yapısı ile Kasım ayından itibaren 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin startının verileceği ifade ediliyor.

SOYLU, KURTULMUŞ VE IŞIK GENEL MERKEZE

Erdoğan’ın, kabinesine almayacağı veya milletvekili adayı yapmadığı bazı isimleri de yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak değerlendireceği kaydediliyor. Mevcut bakanlardan siyasi yönü ağır basan Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık gibi isimlerin de Genel Merkez yönetimine kaydırılacağı belirtiliyor.

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Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Fikri Işık Numan Kurtulmuş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adam gibi Adam Süleyman SOYLU.
Çok başarılı,dürüst , çalışkan tertemiz bir bakan,kesin göreve devam etmeli.
ÇOK İSTİYORSUNUZ AMA İNŞALLAH DEĞİŞMEZ PKK FETÖ TÖRÖRİSTLERİN ÜZERİNE DAHADA KARARLI GİDER
GELMİŞ GEŞMİŞ EN BAŞARILİ BAKAN SOYLUDUR HALA OLSUN ADAMSIN HEMŞERIMMMM
Bence Süleyman bey sarayın kabadayısı olur
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