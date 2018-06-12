Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Adana ziyaretinin ardından Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu, İnönü Kapalı Çarşı üstünde vatandaşlarla hitap etti. Bakan Soylu, eskiden Almanya'dan gurbetçiler geldiğini, 'Eğer bana Türkiye'de bir şey olursa Almanya'nın uşağı gelir, beni alır ve Almanya'ya götürür' dediklerini hatırlattı. Bakan Soylu şunları söyledi 'BANA KIZANLARA SELAM OLSUN' Bize desinler ki; İsrail'in den insansız hava aracı alırken, bugün biz kendi insansız hava aracımızı yaparken, 'siz yapmadınız, siz atak helikopteri yapmadınız' desinler. Ne söylerse söylesinler ama bir şeyi kabul etmeyiz biz bu ülkede bir şey yaptık. Allah şahittir Allah'a yemin olsun ki bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? PKK'yı dağlara sıçan gibi kaçırdık, onları tamamen yok ettik. Yarın bırakalım mı uyuşturucuyla mücadeleyi? O söz üzerine o bana kızanlara selam olsun. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıkıverdik. Daha yeni başladık bunların Türkiye'ye bir terör saldırısı olduğunu huzurunuzda söylüyorum.

BİZİ PKK'NIN ELİNE BIRAKMAYIN DİYORLAR Avrupa'da üretiyorlar Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka atölyelerinde üretiyorlar sonra Türkiye'ye getiriyorlar ve Türkiye'de bunları satıyorlar. Bilesiniz ki; bir taraftan faizi mengene almaya çalışıyorlar, PKK terör örgütü üzerinden bizi mengene almaya çalışıyorlar, şimdi gençliğimize saldırıyorlar. Medeniyetimize, anne-baba kültürümüzde, geleneğimizde, örfümüze saldırıyorlar. Bilesiniz ki; bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah, hiç endişe etmeyin. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri yapıyor. Geziciler den tek bir ses yok gezicilerden. Ramazan'ın 3'üncü günü Şırnak, Cizre ve Silopi orada da polislerimiz ve jandarmalarımızla beraber sahur yaptık. Silopi'de 5 bin kişi Cizre'de 7 bin- 8 bin kişi, geceyi bir görseniz sokaklar cıvıl cıvıl, anneler kucaklarına çocuklarını almış, sokaklarda yürüyorlar. Saat 01.00, saat 02.00 ve bu kadar insan hep beraber kucaklaştığı herkes huzur içerisinde bir tek şey söylüyorlar; 'Bizi bu PKK'nın eline bırakmayın ne olursun bir daha buradan ayrılmayın' diyorlar.

'BİR GECEDE YÜZDE 80 FAKİRLEDİK' "Abdülhamid ile bu gerileme döneminden çıkmak istemiştik, sonucunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonra hep birlikte kurtuluş mücadelesini kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk ama hepimiz ondan sonra nasıl Cumhuriyetimizin bu birlik içerisinde kurulduktan sonra hangi tezgahlarla aynı bugüne benzer oyunlarla nasıl parça pincik edilmeye çalışıldığını gördük. Sonra rahmetli Menderes ile tekrar yükselme dönemine geçtik, o masumun da hangi sonuçla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Sonra rahmetli Özal ile yapmaya çalıştık, büyük mücadele verdi ama ona da adım attırmadılar. 21. asrın başında Tayyip Erdoğan 300 yıllık gerileme dönemini bitirdi. Her mağlubiyetimizi, her başarısızlığımızı makus talihimizle kapatmaya çalıştık. Biz başarısız olmak zorundaydık çünkü makus talihimizdi. Hastanelerde eziyet gördük, yollarımız kötüydü, temel atar ama hizmetler bitmezdi, bir gecede yüzde 80 fakirledik, terör canımıza okurdu, ekonomik, siyasal krizler; makus talihimizdi. Çocuklarımız terörden bitap duruma düşerdi; makus talihimizdi. Biz hem yükselme dönemine girdik hem de Allah'ımıza hamdolsun makus talihimizi yendik."