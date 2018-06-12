Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Adana ziyaretinin ardından Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu, İnönü Kapalı Çarşı üstünde vatandaşlarla hitap etti. Bakan Soylu, eskiden Almanya'dan gurbetçiler geldiğini, 'Eğer bana Türkiye'de bir şey olursa Almanya'nın uşağı gelir, beni alır ve Almanya'ya götürür' dediklerini hatırlattı. Bakan Soylu şunları söyledi
'BANA KIZANLARA SELAM OLSUN'
Bize desinler ki; İsrail'in den insansız hava aracı alırken, bugün biz kendi insansız hava aracımızı yaparken, 'siz yapmadınız, siz atak helikopteri yapmadınız' desinler. Ne söylerse söylesinler ama bir şeyi kabul etmeyiz biz bu ülkede bir şey yaptık. Allah şahittir Allah'a yemin olsun ki bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? PKK'yı dağlara sıçan gibi kaçırdık, onları tamamen yok ettik. Yarın bırakalım mı uyuşturucuyla mücadeleyi? O söz üzerine o bana kızanlara selam olsun. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıkıverdik. Daha yeni başladık bunların Türkiye'ye bir terör saldırısı olduğunu huzurunuzda söylüyorum.
BİZİ PKK'NIN ELİNE BIRAKMAYIN DİYORLAR
Avrupa'da üretiyorlar Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka atölyelerinde üretiyorlar sonra Türkiye'ye getiriyorlar ve Türkiye'de bunları satıyorlar. Bilesiniz ki; bir taraftan faizi mengene almaya çalışıyorlar, PKK terör örgütü üzerinden bizi mengene almaya çalışıyorlar, şimdi gençliğimize saldırıyorlar. Medeniyetimize, anne-baba kültürümüzde, geleneğimizde, örfümüze saldırıyorlar. Bilesiniz ki; bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah, hiç endişe etmeyin. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri yapıyor. Geziciler den tek bir ses yok gezicilerden. Ramazan'ın 3'üncü günü Şırnak, Cizre ve Silopi orada da polislerimiz ve jandarmalarımızla beraber sahur yaptık. Silopi'de 5 bin kişi Cizre'de 7 bin- 8 bin kişi, geceyi bir görseniz sokaklar cıvıl cıvıl, anneler kucaklarına çocuklarını almış, sokaklarda yürüyorlar. Saat 01.00, saat 02.00 ve bu kadar insan hep beraber kucaklaştığı herkes huzur içerisinde bir tek şey söylüyorlar; 'Bizi bu PKK'nın eline bırakmayın ne olursun bir daha buradan ayrılmayın' diyorlar.
'BİR GECEDE YÜZDE 80 FAKİRLEDİK'
"Abdülhamid ile bu gerileme döneminden çıkmak istemiştik, sonucunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonra hep birlikte kurtuluş mücadelesini kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk ama hepimiz ondan sonra nasıl Cumhuriyetimizin bu birlik içerisinde kurulduktan sonra hangi tezgahlarla aynı bugüne benzer oyunlarla nasıl parça pincik edilmeye çalışıldığını gördük. Sonra rahmetli Menderes ile tekrar yükselme dönemine geçtik, o masumun da hangi sonuçla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Sonra rahmetli Özal ile yapmaya çalıştık, büyük mücadele verdi ama ona da adım attırmadılar. 21. asrın başında Tayyip Erdoğan 300 yıllık gerileme dönemini bitirdi. Her mağlubiyetimizi, her başarısızlığımızı makus talihimizle kapatmaya çalıştık. Biz başarısız olmak zorundaydık çünkü makus talihimizdi. Hastanelerde eziyet gördük, yollarımız kötüydü, temel atar ama hizmetler bitmezdi, bir gecede yüzde 80 fakirledik, terör canımıza okurdu, ekonomik, siyasal krizler; makus talihimizdi. Çocuklarımız terörden bitap duruma düşerdi; makus talihimizdi. Biz hem yükselme dönemine girdik hem de Allah'ımıza hamdolsun makus talihimizi yendik."
'BU BİR UYARI SEÇİMİ DEĞİLDİR'
Soylu, 24 Haziran'daki seçimlerin bir uyarı seçimi değil, Türkiye'ye güç verme seçimi olduğunu söyledi ve "Çünkü önümüzdeki 5 yıl depara kalkacak, koşacak, rakipleriyle mücadele edecek, doğudan batıya gelecek enerjiyi güvenli taşıyacak, modern İpek Yolu'nu şaha kaldıracak, genç nüfusunu iyi eğitecek, vesayet sistemini tasfiye ettiği için her insanına rahat bir şekilde iş bulacak, parasını faiz çetelerine kaptırmayacak bir Türkiye… Hep beraber bunu sağlayacağız. Altyapımız sağlam, bundan sonra kalan kısmını rahat bir şekilde gerçekleştiririz" değerlendirmesini yaptı.
Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Karşımızdakilerin kafası karışık, hangi yöne bakacaklarını şaşırmış durumdalar. Türkiye bu fırsatı bir daha yakalayamaz. Türkiye'yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bu iş tecrübeyle, bilgiyle, karşında söylenecek sözle, ayaklarının titrememesiyle, soğukkanlılıkla ama millete dayanarak yürütülür, bunu da yürüten lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerlerinin çapı bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, kendi partisinin meseleleriyle baş etmeye bile yetmez, yetmiyor da zaten. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Ne olursunuz bu huzuru kaybetmeyelim. İnsanlarımız çok çekti, özellikle anneler çok çekti. Çok sıkıntıya girdiler, evlatlarından uzaklaştılar, hayatları onlar için gri oldu. Ne olursunuz bu aydınlık, huzur halini hep birlikte devam ettirelim. Türkiye'de huzur olursa bir taraftan Balkanlarda, Ortadoğu'da, Asya'da ve etrafımızdaki coğrafyanın tamamında huzur oldu. Bu seçim sizin seçiminiz değildir. Attığınız oy gelecek nesillerin, dünyada 'Acaba bizim için bir söz söyleyebilecek ülke ve millet çıkacak mı?' diyenlerin kadereni belirleyecek."
Emekli generallerden 24 Haziran seçimleri öncesinde Kandil harekatı tepkisi: Göstermelik olur
İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum