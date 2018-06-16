Süleyman Soylu: Türk bayrağını dikeceğiz ve Kandil'i silip süpüreceğiz -1

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Kandil'in üç tehlikesi var. Birincisi kurmay karargahtır Kandil. İki, lojistik karargahtır. Üç, uluslararası bütün ilişkilerini oradan kurarlar. En önemlilerinden biri de psikolojik olarak Doğu ve Güneydoğu vilayetlerimize baskı yaparlar. Şimdi oraya Türk bayrağını dikeceğiz ve Kandil'i silip süpüreceğiz. Allahımıza çok şükür o kuvvetteyiz, o kudretteyiz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta düzenlenen çeşitli programlara ve bayramlaşma etkinliklerine katıldı. İlk olarak partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Soylu, ardından Akatlar'daki Karafilköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Karafilköy Camii'nde öğle namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra caminin karşısındaki meydanda düzenlenen mitingte konuştu. Burada partililere hitap eden Bakan Soylu, Türkiye'yi büyütmemek üzere çaba sarfedenlere karşı atılan adımları taçlandırmak adına bir seçime gidildiğini söyledi. Soylu, "Ben çok heyecanlıyım. 25 Haziran'da güzel bir başlangıç yapacağız. Allah'ın izniyle yepyeni bir Türkiye başlayacak" dedi. "ŞİMDİ KANDİL'DEKİLER DÜŞÜNSÜN" Konuşmasında 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetlere değinen Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarıları anlattı. Terör örgütü PKK ile yürütülen mücadelenin de aynı kararlılıkla devam edeceğini belirten Soylu, "Kandil ne olacak diye soruyorlar bana. Kandil'i merak etmeyin. Eskiden Kandil bizim için dertti ama şimdi Kandil'dekiler düşünsün; 'acaba bu Türk bayrağı buraya ne gün dikilecek' diye kara kara düşünsünler. Çünkü elimizde teknolojimiz var. Afrin'i kahramanlar gibi alan evlatlarımız var. Her yerde teröristlere dünyayı dar eden evlatlarımız var. Bizler ne yaptığımızı, ne ortaya koyduğumuzu çok iyi biliyoruz" diye konuştu. 'UYUŞTURUCU SATICILARININ AYAKLARINI KIRIN' YÖNÜNDEKİ SÖZLERİ Uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadeleye de değinen Süleyman Soylu, geçmişte uyuşturucu satıcılarına yönelik polise yaptığı "Okul etrafında uyuşturucu satıcıları görürseniz ayaklarını kırın, suçu bana atın" sözlerini anımsattı. Soylu, "Hala sözümdeyim. Kimse kusura bakmasın. Yılbaşından bu yana 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkıverdik. Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Uyuşturucuyla ilgili bir takım kanuni değişiklikleri seçim sonrasında hemen getiriyoruz. İşleri öyle bir sıkılaştıracağız ki kimseye adım attırmayacağız. Eğer İstanbul ve Türkiye'de bir tek uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdiz" dedi. İNCE VE KARAMOLLAOĞLU'NA 'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' TEPKİSİ Süleyman Soylu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçimlere tutuksuz yargılanarak katılması yönünde yapılan açıklamalara da yanıt vererek şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkarmak istiyorlar. Kim gitti Selahattin Demirtaş'a? Muharrem İnce. Kendisi 'ince' ama aklı kalın. Çünkü bir taraftan Selahattin Demirtaş'a gidiyor bir taraftan da Afrin'in kahraman komutanı Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye çalışıyor. Sen hiç ömründe çivi söktünmü de apolet sökeceksin! Sadece Muharrem İnce değil ki Temel Karamollaoğlu. O da Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Hepsi bir kumpanya içine girmişler. Selahattin Demirtaş kimin adayıdır? Kandil'in adayıdır, PKK'nın adayıdır ve Türkiye'ye yıllarca kan kusturan bir terör örgütünün adayıdır." HUZUREVİ'NDE BAYRAMLAŞMA Buradaki konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Etiler Dinlenme ve Bakımevi'ne geçerek burada bayramlaşma programına katıldı. Bakan Soylu, ellerini öperek yakından ilgilendiği Huzurevi sakinlerinin tek tek bayramlarını da kutladı. Bakan Soylu, daha sonra Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Burada da konuşan Süleyman Soylu, "Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye'nin teknolojisi çok yükseldi. Bizim evlatlar, iç güvenlikte de dış güvenlikte de her tarafta rüşdünü ispat etti. Kandil'in üç tehlikesi var. Birincisi kurmay karargahtır Kandil. İki, lojistik karargahtır. Üç, uluslararası bütün ilişkilerini oradan kurarlar. En önemlilerinden biri de psikolojik olarak Doğu ve Güneydoğu vilayetlerimize baskı yaparlar. Şimdi oraya Türk bayrağını dikeceğiz ve Kandil'i silip süpüreceğiz. Allahımıza çok şükür o kuvvetteyiz, o kudretteyiz." dedi



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