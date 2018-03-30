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Sultan Ahmed Türbesi ziyarete açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Sultan I.

Sultan I. Ahmed Türbesi’nin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin en büyük gücü bu kültürel, tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir” dedi.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan I. Ahmed Türbesi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle ziyarete açıldı. Cuma Namazı sonrasında düzenlenen törene Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük bir zenginlik yok”
Türbe açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük bir zenginlik yok. Şu meydanını tam ortasında 50 metre ilerde durun, sağınıza bakın Osmanlı cihan devletinin belki de İslam medeniyetinin en önemli eserlerinden birisi olan Sultanahmet Camisi var. Solunuza dönün, orada da yine Bizans döneminin İslam öncesi dönemin en önemli eserlerinden birisi olan Ayasofya var ve onun yanına kondurulmuş 4 tane minaresiyle Ayasofya’nın o binasının bir parçası gibi fevkalade büyük bir mimari dehayla oraya bitiştirilmiş olan minareler var. Dünyanın hiçbir yerinde medeniyetleri böyle kucaklayan, bir şekilde birbirlerine her iki yapının selam verdiği, bu kadar canlı, kültürel olarak diri duran bir alan yok. Az ilerde yine son derece önemli eserlerimiz var. Türkiye olarak genelde ve İstanbul olarak dünyanın en büyük mücevheri, dünyanın başkenti” dedi.

“Türkiye’nin en büyük gücü kültürel, tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir”
Kültür zenginliğin önemine değinen Bakan Kurtulmuş, “İstediğiniz kadar zengin olan bir Sultanahmet Caminiz olmaz, bir Süleymaniye’niz, Ayasofya’nız, Dolmabahçe’niz olmaz, hemen 100 metre ilerdeki bir Topkapı Sarayınız olmaz. Her birisi sadece bir mimari şaheser olmanın ötesinde büyük bir zevkle, büyük bir zenginlikle, gönül zenginliğinin nakşedildiği binalar. Bunlar bizim gerçekten önemli özelliklerimizi gücümüzdür. Diyebilirim ki Türkiye’nin en büyük gücü bu kültürel, tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir. Bunları gün yüzüne çıkartarak sonraki nesillerle buluşturmak, bu değerlerimizi bu güzelliklerimizi önce milletimizin fertlerine ve aynı zamanda bütün insanlığın gözünün önüne sermek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

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