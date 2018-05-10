"Sunni Araplar ile Şii İran'ı çatıştırmak istiyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İsrail ve ABD'nin, her ne kadar İran ile doğrudan çatışmaya dönük bir adım atacaklarmış gibi görünse de Sünni Araplar ile Şii İran'ın çatıştırmak istediğini söyledi.
Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini açıkladığını anımsatarak, ABD'nin böyle bir adım atması sonrasında İran'ın uluslar arası toplumla ilişkilerinin daha fazla gerileceğini ifade etti.
İran'ın uluslar arası toplumda daha fazla sorun yaşayacağını belirten Yılmaz, diğer ülkelerin anlaşmaya sadık kalacaklarını açıklasalar da bazı sorunların ister istemez ortaya çıkacağını, Türk ekonomisinin de İran'a ambargodan dolayı ciddi zarara uğrayacağını kaydetti.
Yılmaz, "İran'ın varlığından rahatsız olanlar belli. Bu durumu bir şekilde farklı bir yöne çekip Sünni Araplar ile Şii İran'ı çatıştırmak istiyorlar. İsrail ve ABD, her ne kadar İran ile doğrudan çatışmaya dönük bir adım atacaklarmış gibi görünse de Sünni Araplar ile Şii İran'ı çatıştırmak istiyorlar. Bu uzun zamandır hesaplanan bir oyun ve şimdi sahneye konulmak isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Öztürk Yılmaz, İran'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacağını dile getirdi.
Kıbrıs'ta ortaya çıkan yeni tabloda, "hükümetin bir B planının olmadığının ortaya çıktığını" savunan Yılmaz, "Türk askeri kısıtlı bir şekilde orada olacak ama garanti anlaşması ortadan kalkacak, sulandırılacak. Tek taraflı müdahale hakkımız ortadan kaldırılacak. Böyle bir çözüm de Kıbrıs Türklerini azınlık yapmak, onların güvenliğini ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Buna karşıyız." dedi.
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