RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Millet bütün oyunları bozdu. Bütün manipülasyonlara rağmen, uluslararası örgütler, ülkelere rağmen, bütün oyunlara rağmen alt alta geldiler, üst üste bindiler, iç içe geçtiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar ama millet onları sandığa gömdü." dedi.
Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve milletvekili adayı Muhammet Avcı'yla Memişağa Parkı'nda toplanan kalabalığı selamladı.
Daha sonra gazetecilere değerlendirmede bulunan ve sorularını yanıtlayan Bak, seçimleri milletin kazandığını ifade etti.
Bak, şöyle konuştu:
"Millet bütün oyunları bozdu. Bütün manipülasyonlara rağmen, uluslararası örgütler, ülkelere rağmen, bütün oyunlara rağmen alt alta geldiler, üst üste bindiler, iç içe geçtiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar ama millet onları sandığa gömdü. Dedi ki 'Bu ülkenin her noktasında eseri olan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz.' Tüm dünyaya şunu dedi, 'Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremezsiniz. Bu bayrağı indiremezsiniz, bu ülkeyi bölemezsiniz. Topunuz gelin. Hepinizi gömeriz.' diye mesaj verdi millet. Millet kazandı. İyiler kazandı."
Gönüllere girmenin çok kolay bir iş olmadığını vurgulayan Bak, "Gönüllere girmeyi engelleyemezsiniz. Gönüllere zincir vuramazsınız. Bugün burada Kudüs kazandı, Gazze kazandı, Myanmar kazandı. Mazlumlar kazandı ve millet kazandı. Bu işin özeti budur. Bu millet feraset sahibidir ve kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Cumhur İttifakı bir araya geldi. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' dedi ve milletimizin takdirini aldı." diye konuştu.
Bakan Bak, Rize'de AK Parti'nin güvenini tazelediğini ve kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekilini de AK Parti'den çıkardıklarını söyledi.
- "Recep Tayyip Erdoğan beşinci kez olimpiyat şampiyonu olmuştur"
Türk milletinin büyümesinin, dünyada söz sahibi olmasının engellenemeyeceğine dikkati çeken Bak, "Engellemek yerine çalışmaları lazım. Cumhurbaşkanımız 16 yıldır iktidarda. Spor açısından bakarsanız 4 tane olimpiyat görmüş demektir. 4 kez olimpiyat şampiyonu olmuştur. Karşısındakiler ona rakip bile olamaz. Sıkletleri bile ona uygun değil. Hiçbir eserleri, başarıları yok. Kendi partilerine genel başkan bile olamamıştır. Recep Tayyip Erdoğan beşinci kez olimpiyat şampiyonu olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Bak, bir gazetecinin, "CHP seçim çalışmalarında bazı oyunların içinde oldu. İYİ Parti'yi seçime sokmak istedi. Milletvekilliği seçiminde HDP'ye destek verdi. Ama oy oranı ve milletvekili sayısı düştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Güreşte bir oyun yaparsanız karşınızdaki de oyun yapar. En büyük oyunu da millet yapar. Sırt üstü yapıştırır adamı. Dolayısıyla karşılarında olimpiyat şampiyonu var. Tuş oldular, geçmiş olsun." yanıtını verdi.
- "Türkiye yönetiminde yeni bir sayfa açılıyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da bu seçimin her haliyle öğretici, ders verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu seçimler itibarıyla Türkiye siyasetinde, Türkiye yönetiminde yeni bir sayfa açılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz anayasa değişikliğine bağlı olarak cumhurbaşkanlığı hükümet modeline ilişkin kurallar yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Bu yepyeni bir zemin. Bu zeminin sağlıklı işlemesi, kök salması, kütüğünün oluşması, teamül hukukunun gerçekleşmesi bakımından cumhurbaşkanı ile yürütme ile güçlü dediğimiz parlamentonun çok uyumlu, verimli bir çalışma sürdürmesi gerekiyor. İnşallah bunun zeminini de oluşturacağız. Bu alanda daha çok yük, görev hükümete, onun arkasındaki partiye, AK Parti'ye düşüyor. İnşallah bu alanda da liderimizin öncülüğünde zemini oluşturacağız."
Amaçlarının Türkiye'yi 2023'e taşımak olduğunu vurgulayan Yazıcı, "2023 için öngördüğümüz, hedeflere erişmiş Türkiye'yi inşa etmektir. Bu hedefler de fert başına 25 bin dolar milli gelire sahip, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alan bir Türkiye ve ihracatı 500 milyar dolar olan bir Türkiye." dedi.
Yazıcı, "Hükümetin yapılanma süreci de inşallah yemin törenine kadar gerçekleşir." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hükümet şekillenir. Cumhurbaşkanlığı karargahı dediğimiz, külliye yapısının da oluşumu yasal mevzuata kavuşur ve güçlü bir şekilde yürüyüşümüzü sürdürürüz. Buna millet çok güçlü bir destek verdi. Bütün olumsuzluklara rağmen içte, dışta iftiraya, tezvirata dayalı manipülatif bütün kampanya yöntemlerinin uygulanmış olmasına rağmen millet bu oyunu gördü ve oyunu bozdu. Millet tekrar Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı olarak seçti. AK Parti'nin de Meclis'te güçlü bir şekilde yer almasını sağladı."
CHP'nin cumhurbaşkanı adayının aldığı oy ile CHP'nin aldığı oy arasındaki farkı da değerlendiren Yazıcı, "Ortaya çıkan sonuçlar itibarıyla karşımızdaki ittifakın adı her ne kadar 'Millet İttifakı' şeklinde dört tane benzemez kümelenmiş durumda gözükseler bile bunların, resmen müttefik olmayan ama gizli müttefikleri konumundaki HDP'ye de bir destek sağladığı, CHP'nin oy oranıyla da açıkça gözüküyor. Demek ki bir birliktelikleri var. Milletimiz bunu iyi tahlil edecek, değerlendirecek gelecek seçimlerde." diye konuştu.
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