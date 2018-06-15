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"Süpüre süpüre geldikleri yere göndereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Nerede olurlarsa olsunlar artık bizim için sınır yok. Artık Türkiye'ye nerede tehdit varsa o ülkeyle sınırlarımız bitmiştir. Bizim için oraya girmek meşrudur, onların tepesine çökmek meşrudur" - "Her birini tek tek süpüre süpüre geldikleri yere göndereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'geldikleri gibi gidecekler'. Çıktıkları deliğe girecekler. O çukurlara onları gömeceğiz"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Nerede olurlarsa olsunlar artık bizim için sınır yok. Artık Türkiye'ye nerede tehdit varsa o ülkeyle sınırlarımız bitmiştir. Bizim için oraya girmek meşrudur, onların tepesine çökmek meşrudur." dedi.

Baba ocağı Tavas ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak seçimde hemşehrilerininin Tavas milliyetçiliği yapmaları gerektiğini söyledi.

İpi birilerinin elinde olanların TİKA'yı kapatacağını söylediğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Efendisi Amerika'dan öyle diyor. Çünkü TİKA, dünyada 160 ülkede al bayrağımızı dalgalandıran bir kuruluş. Efendisinin oralardaki terör yuvası haline gelmiş okullarının karşısına çıkan tek kuruluş var, onları rahatsız eden tek kuruluş var o da TİKA, onun için 'Kapatacağım' diyor. Buna haddini bildirin. Diğerlerine zaten cevap vermiyorum. Onlar zaten birbiriyle koltuk yarışında. Bir genel başkanın hedefinde cumhurbaşkanlığı yoksa ne iş yapar Allah aşkına, ne hedefi olabilir? Olacağına kendisi inanmıyor veya öyle bir hedefi yok. Onun için artık o bölüm bizim için cevap verilecek bir bölüm bile değildir. Diğeri de muhatap değildir. Allah'ın izniyle millet bunlara cevap verecektir."

- "Türkiye'ye inanmaya ve güvenmeye devam edin"

Zeybekci, FETÖ, DEAŞ ile bölücü terör örgütünün tamamını peydahlayan ve iplerini elinde bulunduranın aynı makam olduğunu dile getirdi.

Milletin hepsine dersini vereceğini söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Nerede olurlarsa olsunlar artık bizim için sınır yok. Artık Türkiye'ye nerede tehdit varsa o ülkeyle sınırlarımız bitmiştir. Bizim için oraya girmek meşrudur, onların tepesine çökmek meşrudur. O sınırı senin başına geçiririz. Ya bizimle dost olacaksın ya da düşman. Düşmansan da bundan sonra seninle muhataplığımız ancak namlunun ucunda olur, başka hiçbir şekilde muhataplığımız olmaz. Her birini tek tek süpüre süpüre geldikleri yere göndereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'geldikleri gibi gidecekler'. Çıktıkları deliğe girecekler. O çukurlara onları gömeceğiz. Eskidenmiş o eskiden. Eskiden uçaklarımız kalktığı zaman 'tık' diye kilitlermiş, ipleri ellerindeymiş. Eskiden insansız hava aracı alırmışız, falanca yerde tespit ediyoruz. Tabi görüntü direkt oraya gidiyor. Oradan bize anca geliyor ama bu arada oraya da haber veriyorlar. Şimdi bizim ürettiklerimiz görüntüyü aldığı anda 'tak' diye kafasına. Çünkü artık onlar bizim. 2002'de bu memlekette savunma sanayisinin yüzde 23-24'ü yerliydi. Şimdi Allah'ın izniyle yüzde 80'leri geçiyoruz. Hedef yüzde 100. Türkiye'ye inanmaya ve güvenmeye devam edin."

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