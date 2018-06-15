"Süpüre süpüre geldikleri yere göndereceğiz"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Nerede olurlarsa olsunlar artık bizim için sınır yok. Artık Türkiye'ye nerede tehdit varsa o ülkeyle sınırlarımız bitmiştir. Bizim için oraya girmek meşrudur, onların tepesine çökmek meşrudur." dedi.

Baba ocağı Tavas ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak seçimde hemşehrilerininin Tavas milliyetçiliği yapmaları gerektiğini söyledi.

İpi birilerinin elinde olanların TİKA'yı kapatacağını söylediğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Efendisi Amerika'dan öyle diyor. Çünkü TİKA, dünyada 160 ülkede al bayrağımızı dalgalandıran bir kuruluş. Efendisinin oralardaki terör yuvası haline gelmiş okullarının karşısına çıkan tek kuruluş var, onları rahatsız eden tek kuruluş var o da TİKA, onun için 'Kapatacağım' diyor. Buna haddini bildirin. Diğerlerine zaten cevap vermiyorum. Onlar zaten birbiriyle koltuk yarışında. Bir genel başkanın hedefinde cumhurbaşkanlığı yoksa ne iş yapar Allah aşkına, ne hedefi olabilir? Olacağına kendisi inanmıyor veya öyle bir hedefi yok. Onun için artık o bölüm bizim için cevap verilecek bir bölüm bile değildir. Diğeri de muhatap değildir. Allah'ın izniyle millet bunlara cevap verecektir."