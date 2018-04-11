"Sürecin tek bir dosya altında soruşturulmasını bekliyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, "Bu süreç içerisinde bütün soruşturma dosyalarının ve davalarının da birleştirilmesini ve tek bir soruşturma dosyası altında bu sürecin soruşturulmasını bekliyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını tebrik eden Destici, Hakkari'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Destici, Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını ve vekalet savaşının yapıldığını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere kimyasal gaz iddiasıyla ABD'nin başını çektiği 'Atlantik İttifakı' hem Doğu Akdeniz'de hem de Suriye'de muazzam askeri güçlerini vitrine taşıyacak hamlelerde bulunmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede mevcut durumu gözeterek hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkiye'nin bu coğrafyada ömrünü devam ettirebilmesi için bu tehlikeyle mücadele etmekten başka seçeneği yoktur. Ya PKK/YPG ile onun koruyucusu olan CENTCOM'u bölgeden çıkarıp atacağız ya da terörle uğraşmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye bu konuda hangi bedel ödemesi gerekiyorsa bugün ödemeli ve işini asla ve kata yarım bırakmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.