Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden Humus açıklaması

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus’taki askeri havalimanına gerçekleştirilen füzeli saldırıda aralarında İranlıların da bulunduğu 14 kişinin öldüğünü ifade etti.
Duma’da Cumartesi günü kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlenmesinin ardından, bugün sabah saatlerinde Suriye resmi haber ajansı SANA Suriye’deki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye’ saldırıyı ABD’nin gerçekleştirdiğini ifade ederken, ABD saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını bildirdi. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Patrik Steiger yaptığı açıklamada, "Suriye hava üssünü bombalamadık" dedi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, aralarında İranlıların da bulduğu 14 kişinin öldüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamasında "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.
BM Güvenlik Konseyi, Guta için toplanacak
BM Güvenlik Konseyi, ABD ve 8 ülkenin talebi üzerine Doğu Guta’nın Duma ilçesine gerçekleştirilen kimyasal saldırıları görüşmek üzere bugün acil olarak toplanacak.
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