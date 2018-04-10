HABER

Suriye, kimyasal saldırıyı araştırması için OPCW’yi Duma’ya davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Suriye rejimi, kimyasal silah saldırısı iddialarını incelemek üzere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Doğu Guta’nın Duma ilçesine davet etti.Şam yönetimi, kimyasal saldırıyı incelemesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Duma’ya davet etti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dün, Suriye’nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere acil toplanmıştı.

Suriye rejimi, kimyasal silah saldırısı iddialarını incelemek üzere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Doğu Guta’nın Duma ilçesine davet etti.
Şam yönetimi, kimyasal saldırıyı incelemesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Duma’ya davet etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dün, Suriye’nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere acil toplanmıştı. ABD, Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK’ye sunmuştu.
Suriye rejimi, Cumartesi gecesi Duma ilçesine kimyasal bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 180 sivil hayatını kaybetmiş, içinde kadın ve çocukların olduğu bin 500’den fazla sivil ise yaralanmıştı.

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.