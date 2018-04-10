Suriye, kimyasal saldırıyı araştırması için OPCW’yi Duma’ya davet etti

Suriye rejimi, kimyasal silah saldırısı iddialarını incelemek üzere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Doğu Guta’nın Duma ilçesine davet etti.
Şam yönetimi, kimyasal saldırıyı incelemesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Duma’ya davet etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dün, Suriye’nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere acil toplanmıştı. ABD, Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK’ye sunmuştu.
Suriye rejimi, Cumartesi gecesi Duma ilçesine kimyasal bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 180 sivil hayatını kaybetmiş, içinde kadın ve çocukların olduğu bin 500’den fazla sivil ise yaralanmıştı.
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