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Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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