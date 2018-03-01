'Suriye'deki Gelişmeler ve Suriye Türkmenleri' paneli yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi 'Suriye'deki Gelişmeler ve Suriye Türkmenleri' başlıklı panel düzenledi. IESU Konferans salonunda düzenlenen törene Prof. Dr. Sait Yılmaz, Suriye Türkmen Derneği Federasyon Başkanı Tarık Sülo Cevizci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panelde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırılarak Afrin Harekatı konuşuldu.

"TÜRKİYE'NİN ZEYTİN DALI HAREKATI HEM MEŞRUDUR HEM HAKLIDIR"

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sait Yılmaz, Türkiye'nin sahaya güçlü bir aktör olarak girdiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı hem meşrudur hem haklıdır. Hiçbir ülke sınırlarının ötesinde, kendisini hedef alan terör örgütünün yuvalanmasını, özerk bölge kurmasını istemez. Türkiye gerekeni yapacaktır" dedi.

" SURİYE'DE BARIŞ PLANINA ODAKLANMALIYIZ"

Türkiye'nin barış planına odaklanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Suriye'de şu an barış planı yok. Zaten sıkıntıların kaynağında da hala daha tarafların kontrol ettiği bölgelerin geliştirme faaliyetlerine devam etmesi var. Bundan sonraki süreçte barış planına odaklanmalıyız. Barış planının içinde sahadaki kazanımlarımızın korunması, sadece terör örgütünün yok edilmesi değil o bölgede yaşayan ve ahdi sorumluluğumuz olan Türkmenlerin haklarının korunması yer almalıdır. Bir yandan da Suriye yeniden inşa edilecek, bu inşa faaliyetlerinde Türkiye aktif olmalı, oradaki demografi değişimi, alt yapının korunması, tarihi kimliğin korunması da bizim için önemli. Türkiye hazırlıklı olmalı" diye konuştu.