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Suriye'deki kimyasal saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: - "Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de uluslararası hukukun da uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz" - "Suriye yönetiminin işlediği insanlık suçunun ve bunun sonucu öldürdüğü onlarca masumun vebali, elbette öncelikle Suriye yönetiminindir. Ancak bu saldırı ve ölümlerden Suriye yönetimi kadar, bu vahşeti, saldırıyı ve ölümleri engellemeyeler de sorumludur"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de uluslararası hukukun da uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Guta Duma'da, Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığına ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler, görüntüler ve açıklamaların bulunduğuna işaret etti.

Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınadıklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu saldırısıyla Suriye rejimi, kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha hiçe saymıştır, çiğnemiştir.

Daha önceki saldırının karşılıksız kalması, rejimi bu saldırı için cesaretlendirmiştir. Suriye yönetiminin bundan önceki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakıldı. Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de uluslararası hukukun da uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz. Suriye yönetiminin işlediği insanlık suçunun ve bunun sonucu öldürdüğü onlarca masumun vebali, elbette öncelikle Suriye yönetiminindir. Ancak bu saldırı ve ölümlerden Suriye yönetimi kadar, bu vahşeti, saldırıyı ve ölümleri engellemeyeler de sorumludur."

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ kimyasal saldırı Suriye Twitter

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