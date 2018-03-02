HABER

Suriye'den göç alan Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da su önlemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye'den gelen mülteciler nedeniyle Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, "3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye'den gelen mülteciler nedeniyle Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, "3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Eroğlu, basın toplantısı düzenleyerek Bolu'daki yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda bu yılın çok kurak geçtiği ve şehirlerin susuz kalacağı yönünde endişeler var. Bu endişeyi bertaraf etmek için çalışmalar yaptık. Sadece 3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Kilis'te bir sıkıntı olacağını düşündük. Çünkü oranın normalde nüfusu 70 bin ama oraya 135 bin ilave Suriye'den mülteci geldi. Bizim oradaki hesaplarımız alt üst oldu. 2030 yılına kadar yetecek su yetmemeye başladı. Dolayısıyla oraya ilave tedbirler alıyoruz. Gaziantep'te 500 bin kişi var. Ey Batı; Sen 300 kişiyi almak için o kadar zulüm yapıyorsun. Bizde sadece Gaziantep'te 500 bin kişi var. Biz onları almasak hepsini öldüreceklerdi. Bir insanı kim olursa olsun bırakın insanı hayvanları bile koruyoruz. Hiçbir insanın ölmesine müsaade etmeyiz. Onlar gönül coğrafyamızın insanı. İnanışı, etnik unsuru ne olursa olsun biz onların hepsini kabul ettik. 3 milyon 600 bin mülteci var şu anda Türkiye'de. Gaziantep'te de su yetiyordu. Önümüzdeki yıl bu nedenle belki yetmeyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Yıldırım hızıyla burada 106 kilometre isale hattı ile Düzbağ'dan su getireceğiz. Adıyaman'da da tedbirler aldık. Başka ilde problem yok. Mayıs ayında bir toplantı daha yaparak her şeyi kontrol altına alacağız. Su zengini değiliz ama suyu çok iyi yönetiyoruz. Türkiye su zengini değil."

Eroğlu, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Biz şimdi çok iyi bir sistem kurduk. Dünyada ilk 6'ya girebilecek bir sistem. 'Acil Durum Yönetim Merkezi' diye bir sistemimiz var. Orada orman yangınları, kırsal alan yangınları, taşkınlar, sel gibi pek çok bir takım sıkıntılar olduğu zaman 365 gün 24 saat hizmet verilecek. Orada çok kapasiteli arkadaşlar var. Acil durumları yöneteceğiz. Şu anda yangın söndürmeye giden uçağın özellikle hızını, koordinatlarını, kaç dakika sonra yangın bölgesinde olacağı, kaç sefer yaptığı gibi bilgileri görebilecek teknolojiye sahibiz. Ayrıca orman yangını çıkmaması için ön tedbirler alıyoruz. Dünyada ilk 6'ya giren Antalya'da uluslararası yangın söndürme ile ilgili bir eğitim merkezi var. Eğitim çok önemli. Aksi takdirde yangında insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bu bakımdan gerekli tedbiri alıyoruz."

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

Ümit Özdağ: Çocukları Afrin'de olan anne ve babaların içi rahat olsun

Ümit Özdağ: Çocukları Afrin'de olan anne ve babaların içi rahat olsun

MHP Tekirdağ İl Başkanı Önsel: "Gün birlik günüdür"

MHP Tekirdağ İl Başkanı Önsel: "Gün birlik günüdür"

Başkan Gürkan’dan, Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyareti

Başkan Gürkan’dan, Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyareti

4 parti ittifak kararı aldı

4 parti ittifak kararı aldı

Başkan Doğan, “Gençler enerjimize enerji katıyor”

Başkan Doğan, “Gençler enerjimize enerji katıyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.