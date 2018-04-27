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Suriyeli iş insanı AK Parti'den vekillik için adaylık başvurusu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

SURİYE'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Suriyeli iş insanı AK Parti'den vekillik için adaylık başvurusu yaptı

BURSA, (DHA) - SURİYE'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip, yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı. Türkiye vatandaşı olan Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Muhammed Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yaptı. Muhammed Erşahuni'nin, yakın çevresine, en büyük hedefinin milletvekili olarak seçilip, TBMM'ye girmek olduğunu söylediği belirtildi.

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Suriyeli iş insanı AK Parti'den vekillik için adaylık başvurusu yaptı

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