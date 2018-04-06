"Suriyeli kardeşlerimiz Afrin'e dönmek için gün sayıyor"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz tarih boyunca hiçbir sivile zarar vermemiş ve bunun için de çok yoğun bir gayret sarf etmiştir." dedi.

Bakan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı süresince çok başarılı bir operasyon yürüttüğünü, bunu yaparken de hiçbir sivile zarar vermemek için üstün gayret gösterdiğini belirtti.

Afrin bölgesinin en kısa sürede kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm sivillerin huzur içerisinde yaşayacakları bir bölge haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"İnşallah tüm masum sivillerin, kadınların ve çocukların huzur içerisinde yaşayacakları bir ortam haline getirmek için bölgede hem ordumuz, hem Türk Kızılay hem de AFAD görev yapıyor. Bugün orada siviller yeniden normal hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Bu kapsamda 2 yıldır okula gitmeyen çocuklar, inşallah okulla buluşacak. Kadınlar evlerinde huzur içerisinde korkusuzca yaşayacaklar inşallah. Bizim kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz tarih boyunca hiçbir sivile zarar vermemiş ve bunun için de çok yoğun bir gayret sarf etmiştir."