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"Suriyeli mülteciler üzerinden insanlık dersi verdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Tarih boyunca dünyanın her tarafına insanlık götürmüş ve insanlığı öğretmiş olan bu aziz milletin fertleri olarak, o şanlı ecdadın torunları olarak insanlığa Suriyeli mülteciler üzerinden bir kere daha insanlık dersi verdik" - "Dünyanın birçok ülkesinde halklar ve hatta yönetimler insanlık sınavında ciddi bir şekilde kaybetmişken, Türkiye'de aziz milletimiz insanlık sınavını büyük bir başarı ile geçmiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaşla ilgili, "Tarih boyunca dünyanın her tarafına insanlık götürmüş ve insanlığı öğretmiş olan bu aziz milletin fertleri olarak, o şanlı ecdadın torunları olarak insanlığa Suriyeli mülteciler üzerinden bir kere daha insanlık dersi verdik." dedi.

Kurtulmuş ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'nin adeta bir tarih yazdığını söyledi.

Herhangi bir ülkenin 3-5 Suriyeli sığınmacıyı veya başka bir sığınmacıyı ülkesine aldığı zaman ne yapacağını bilemediğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye maalesef oradaki zulümlerden kaçıp hayatını kurtarmak zorunda kalan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi büyük bir ev sahipliğine, ensar ruhunun en şahikası olan büyük bir güzelliğe ev sahipliği yapmıştır." diye konuştu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 550 bin sığınmacının misafir edildiğini kaydeden Numan Kurtulmuş, sığınmacılarla gerek bölge, gerekse ülkenin diğer vatandaşlarının dostça, kardeşçe bir ilişki içerisinde olduğunu vurguladı.

Türk vatandaşlarının sığınmacılara her şeyini paylaştığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yarım ekmeği varsa ekmeğini bölüştürmektedir, yarım bardak suyu varsa suyunu paylaştırmaktadır. Evlerini, kentlerini, her yerlerini bu mülteci kardeşlerimize dostluk ve kardeşlik duygusu içerisinde açmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde halklar ve hatta yönetimler insanlık sınavında ciddi bir şekilde kaybetmişken, Türkiye'de aziz milletimiz insanlık sınavını büyük bir başarı ile geçmiştir. İftihar edebileceğimiz bir başarıyı ortaya koymuştur. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapmak kolay değil. Ona da bugün devam ediyor."

Gün içerisindeki programlarında eğitim gören Suriyeli sığınmacılarla bir araya geldiklerini anımsatan Bakan Kurtulmuş, sığınmacılara Türkçe öğreten öğretmenlerin büyük fedakarlık ve coşkuyla görev yaptığını dile getirdi.

Eğitim gören çocukların savaşın etkilerinden kurtulmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kendileri için güzel bir gelecek hayali içerisinde hareket ettiklerini görmekten de fevkalade memnun olduk. Bir kere daha bu büyük milletin ferdi olmaktan gurur duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tarih boyunca dünyanın her tarafına insanlık götürmüş ve insanlığı öğretmiş olan bu aziz milletin fertleri olarak, o şanlı ecdadın torunları olarak insanlığa Suriyeli mülteciler üzerinden bir kere daha insanlık dersi verdik."

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