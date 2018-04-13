"Suriyeli mülteciler üzerinden insanlık dersi verdik"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaşla ilgili, "Tarih boyunca dünyanın her tarafına insanlık götürmüş ve insanlığı öğretmiş olan bu aziz milletin fertleri olarak, o şanlı ecdadın torunları olarak insanlığa Suriyeli mülteciler üzerinden bir kere daha insanlık dersi verdik." dedi.

Kurtulmuş ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'nin adeta bir tarih yazdığını söyledi.

Herhangi bir ülkenin 3-5 Suriyeli sığınmacıyı veya başka bir sığınmacıyı ülkesine aldığı zaman ne yapacağını bilemediğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye maalesef oradaki zulümlerden kaçıp hayatını kurtarmak zorunda kalan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi büyük bir ev sahipliğine, ensar ruhunun en şahikası olan büyük bir güzelliğe ev sahipliği yapmıştır." diye konuştu.