HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Suriyeliler vatanlarına gitmek istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar" - "Münbiç'te çok önemli adımlar atıldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür temaslarla pozitif anlamda ülkemizin kazan kazan politikası çerçevesinde önemli gelişmeler oluyor"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar." dedi.

Gül, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacıların bir bölümünün bayram vesilesiyle valiliklerden aldıkları izinle Suriye'ye gittiğini anımsattı.

Terörden arındırılan bölgelerde bayramı geçirecek Suriyelilerin bir bölümünün geri dönmeyeceğini belirten Gül, Türkiye'nin bu süreçte komşuları için büyük fedakarlıklara katlandığını vurguladı.

"Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar." diyen Bakan Gül, geçen bayramlarda ortalama 40-50 bin civarında sığınmacının ülkesine gittiğine ancak bir bölümünün geri dönmediğine işaret etti.

Bakan Gül, bu yıl durumun farklı olduğuna dikkati çekerek, "Ortam güvenli oldukça bayram için gidenler orada kalabiliyor. Bir anlamda keşif için gidiyorlar. CHP Genel Başkanının bu konudaki yaklaşımını şiddetle kınıyorum. İnsani değildir, gerçek değildir. Realite ortada. Güvenli oldukça Türkiye'ye teşekkür ederek gidiyorlar, orada hayatlarına devam ediyorlar. Umudumuz en kısa zamanda Suriye'nin güvene kavuşması." diye konuştu.

- "Münbiç meselesi

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Münbiç'te önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Münbiç'te çok önemli adımlar atıldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür temaslarla pozitif anlamda ülkemizin kazan kazan politikası çerçevesinde önemli gelişmeler oluyor. Suriyeliler de kendi ülkelerine güvenli şekilde döneceklerdir. Ama biz bu konuya insani temelde yaklaştık."

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açıkBaşak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattıTemel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Karkamış Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.