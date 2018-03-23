Suriyelilerden TSK’ya Tel Rıfat desteği

Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat’a kadar devam etmesi için gösteri düzenledi.

Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçlerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekat’ının Tel Rıfat bölgesine doğru devam etmesi yönünde gösteriler düzenledi. Azez’de bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, TSK ve ÖSO’nun Afrin’i teröristlerden temizlemesinden sonra Tel Rıfat’ın PYD/PKK militanlarından temizlenmesi yönünde sloganlar attı.

Azez’de gerçekleştirilen gösterilere katılan Abu Waheed, Azez’deki kamplarda 350 bin civarında Tel Rıfatlı mültecinin olduğunu söyledi. Bölgenin teröristlerden temizlenmesini isteyen Abu Waheed, "İki yıl boyunca mülteci kampında yaşadım. Oralarda yaşam koşulları çok kötüydü. Bu nedenle, Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam etmesini destekliyoruz ve Tel Rıfat’ın da teröristlerden temizlenmesini istiyoruz, ancak böyle mülteci kamplarında yaşayan insanlar köylerine dönebilirler" şeklinde konuştu.

Gösterilere katılan Muhammed Krindel, "Ben Tel Rıfatlıyım. Biz şimdi, Suriye-Türkiye sınırındaki Bab El Selam kapısında Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam etmesini desteklediğimiz için gösteri yapıyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı’nın biteceğine dair bir şey duyduk. Ama biz tüm Arap köyleri PYD/PKK militanlarından temizlenene kadar harekâtın devam etmesini istiyoruz" dedi.