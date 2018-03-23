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Suriyelilerden TSK’ya Tel Rıfat desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat’a kadar devam etmesi için gösteri düzenledi.Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçlerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekat’ının Tel Rıfat bölgesine doğru devam etmesi yönünde gösteriler düzenledi.

Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat’a kadar devam etmesi için gösteri düzenledi.
Suriye’nin Azez ilçesinde toplanan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçlerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekat’ının Tel Rıfat bölgesine doğru devam etmesi yönünde gösteriler düzenledi. Azez’de bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, TSK ve ÖSO’nun Afrin’i teröristlerden temizlemesinden sonra Tel Rıfat’ın PYD/PKK militanlarından temizlenmesi yönünde sloganlar attı.
Azez’de gerçekleştirilen gösterilere katılan Abu Waheed, Azez’deki kamplarda 350 bin civarında Tel Rıfatlı mültecinin olduğunu söyledi. Bölgenin teröristlerden temizlenmesini isteyen Abu Waheed, "İki yıl boyunca mülteci kampında yaşadım. Oralarda yaşam koşulları çok kötüydü. Bu nedenle, Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam etmesini destekliyoruz ve Tel Rıfat’ın da teröristlerden temizlenmesini istiyoruz, ancak böyle mülteci kamplarında yaşayan insanlar köylerine dönebilirler" şeklinde konuştu.
Gösterilere katılan Muhammed Krindel, "Ben Tel Rıfatlıyım. Biz şimdi, Suriye-Türkiye sınırındaki Bab El Selam kapısında Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam etmesini desteklediğimiz için gösteri yapıyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı’nın biteceğine dair bir şey duyduk. Ama biz tüm Arap köyleri PYD/PKK militanlarından temizlenene kadar harekâtın devam etmesini istiyoruz" dedi.

"Türk halkına, Türk Kardeşlerimize, Türk askerine minnettarız"
Bir başka gösterici ise "Operasyonun bittiğini duyduk, ama biz her yer teröristlerden temizlenene kadar devam etmesini istiyoruz. Çok şehit verdik. Afrin’i teröristlerden temizlemek için çok mücadele ettik. İki yıldır kamplarda yaşıyoruz. Memleketimize, Tel Rıfat’a, onun civarındaki köylere dönmek istiyoruz. PKK ile sonuna kadar savaşacağız. Türk halkına, Türk askerine minnettarız. Bazı haber kanalları bizim Türk askerine karşı toplandığımızı yazıyor. Bu doğru değil. Biz PKK’ya karşıyız. Bu aramızda fitne çıkarmak isteyenlerin işidir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Türk halkına, Türk Kardeşlerimize, Türk askerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

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