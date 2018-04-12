Esad güçlerinin sivillere karşı kullandığı kimyasal silahlar nedeniyle ABD’nin başlatmak isteği askeri müdahaleye Fransa ile İngiltere destek verirken, Almanya desteğe "hayır" dedi.
Kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirten Başbakan Merkel, kimyasalların kullanılmaması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Danimarka Başbakanı Lars Lokke, Rasmussen’in Berlin’de düzenlediği ziyarette basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Angela Merkel, "Suriye’ye yapılacak askeri müdahalede Almanya destek verecek mi?" sorusuna "Hayır" cevabı verdi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Suriye konusunda, "Şu an itibariyle Almanya’ya ihtiyaç yoktur. ABD, İngiltere ve Fransa’nın da bu konuda somut bir kararları bulunmuyor. Ortaklarımızla yakın ilişki içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.
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