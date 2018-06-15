Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'taki olayın nasıl gerçekleştiğini bayram namazı çıkışında, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta anlattı.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Terörle bu noktada ayrılaşarak değil, terörün içerisine girdi. Bu süreç içinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biliyoruz ki bizim için her bayram bir umut tazelemektir. Dün de bizim Şanlıurfa Milletvekilimizin abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunlar içinde ağır olanlar da var. Bunlar tahrik unsuru olarak bu işi bırakmış değiller. 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz?' gibi bir yaklaşımla saldırı cereyan etti. Sonunda 4 ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz özgürükten yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki, biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da, ne Cudi'de bırakacağız, ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok.
Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, 24 Haziran'ı hayırlısıyla atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bizim dünyada kırılma noktası olacak. Bu noktadan hareketle de milletimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.
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