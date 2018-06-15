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Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, olayın başlangıç anına ilişkin de konuştu.

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'taki olayın nasıl gerçekleştiğini bayram namazı çıkışında, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta anlattı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Terörle bu noktada ayrılaşarak değil, terörün içerisine girdi. Bu süreç içinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biliyoruz ki bizim için her bayram bir umut tazelemektir. Dün de bizim Şanlıurfa Milletvekilimizin abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunlar içinde ağır olanlar da var. Bunlar tahrik unsuru olarak bu işi bırakmış değiller. 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz?' gibi bir yaklaşımla saldırı cereyan etti. Sonunda 4 ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz özgürükten yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki, biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da, ne Cudi'de bırakacağız, ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok.

Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, 24 Haziran'ı hayırlısıyla atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bizim dünyada kırılma noktası olacak. Bu noktadan hareketle de milletimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan suruç saldırısı ak parti Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Esnafla oglunu önce hatsnelikh ettiler sonra hastanede öldürdüler şimdide PKK diyorlar Allah görüyor
suruçta tartışma sonucu BDP’liler milletvekilinin kardeşini; AKP’iler de hastenede üç kişiyi katletmiştr. burada iki taraf ta suçlu. adli vakadır. teror ile alakası yok. hdp ilr alakası yok!
Pkk'nın ve destekçilerinin kökünü kazıyın
iyi yazmışsınız hep karşı taraf suçlu
Yani oy toplamak için, birilerini karalamak için , nasıl planlarınız Suruç saldırısını. Anlatın bakalım.
bir kerede sallamadan konuş şu mübarek günde bari o insan ol arkadaş neyin ne olduğunu nasıl olduğunu tüm Türkiye biliyor hala konuyu sağıtıp nereye getiriyorsun.
O çarşıda esnaf olanlar olayı anlatmışlar ve Recep emminin anlattıklarından çok farklı. Allah aşkına bayram günü bari siyasetten uzak durun ya
HDP Yİ Kötüle kötüle ama inan ki kaybedeksin birinin ayağına iğne batsa hdp liler o iğneyi oraya koydu dersin...
mağdur edebiyatı başladı
başlığa bak hizaya gel. olayın nasıl olduğunu değil. işine geldiği gibi nasıl anlatılır. nasıl yalan söylenir onun dersini veriyor.
4 tane pkklı geberdi neredeyse ulusal yas ilan edecekler AKP siyaseti uğruna öldüler ya siyasi şehit sayılır ailelerine madalya verin maaş bağlayın......
sayın Erdoğan biz kimin kimi katlettigini iyi biliyoruz .boşuna algı yaratmaya çalışmayın bu sefer millet yutmaz bu dolmayi
medya elinizde ya karayı ak olarak göstermeye çalışıyorsunuz.Bu olayda tanık anlatımlarına göre gerçek suçlular AKP'lilerdir.
olayi oldugu gibi anlatsana sayin erdoğan milletvekilinin yakinlarinin saldırdığını karsi tarafinda karsilik verdiğini ve bunun sonucunda akplilerin saldirisinda 1 tanesi olay yerinde yarali olan 2 tanesini de hastahanede akpliler tarafindan öldürüldüğünü aciklasana
bu bayramda bile yalanlarindan vazgecmedi olumler uzerinden rant saglalaya calisiyor hele akp nin oldurdugu o esnaflarin hesabini ver once ..
Artık hiçbir açıklamanız inandırıcı gelmiyor.
olayı tek yanlı dinlememek lazım, ortada bir ölü vatandaş var, suçluları ortaya çıkarmalı, tahrik varsa hakkaniyetle karar için tarafsız bir soruşturma yapılmalıdır.. sen hdp lisin asarız keseriz demekle olmaz, oda TC vatandaşı sonuçta. biz ne akepeliler biliyoruz en azılı teröristten daha fazla zararı dokunmuştur ülkeye...
8 tane şehit geldiği zaman bu kadar açıklama yapmamıştı. Bu olay çok pis kokuyor. Bazı kararlar almak için tezgah gibi görünüyor.
Dün ki “HDP”nin baraj altında kalması gerekiyor bu durumu sağlamamız lazım konuşmasından sonra bu olayın yaşanması bu açıklamanın yapılması bilmiyorum samimi gelmiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı milletim derken ne demek istiyor acaba.Ben Yüce Türk Milletinin bir mensubuyum.Herhangi bir kulun milleti olamam.
KAç bayram geçti sürekli umut umut. 16 yılda 32 bayram var. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi millet vekilini koruyamıyorsa 16 yıldan sonra biz ne yaptık diye sorgulamak lazım.
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