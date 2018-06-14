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Suruç'ta AK Partililere saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Demokratik ortamda seçim çalışması yapılırken, gerçekleştirilen saldırıyı kabullenmek mümkün değil" - "Konuyla ilgili hem adli hem idari bütün soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kim suçluysa, olay nasıl gerçekleştiyse, geniş bir şekilde inceliyor. Bizler de takipçisi olacağız"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Demokratik ortamda seçim çalışması yapılırken, gerçekleştirilen saldırıyı kabullenmek mümkün değil." dedi.

Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Gaziantep'teki yerel basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Buradaki konuşmasında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Gül, olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırıya ilişkin gerekli soruşturmaların başlatıldığını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili hem adli hem idari bütün soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kim suçluysa, olay nasıl gerçekleştiyse, geniş bir şekilde inceliyor. Bizler de takipçisi olacağız. Demokratik ortamda seçim çalışması yapılırken, gerçekleştirilen saldırıyı kabullenmek mümkün değil. Bu ramazan gününde bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz."

İftara, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci de katıldı.

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abdülhamit gül ak parti Halil İbrahim Yıldız saldırı Suruç

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