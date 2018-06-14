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Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Urfa, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partili kardeşlerimize yönelik menfur saldırıyı ve faillerini şiddetle lanetliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Urfa, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partili kardeşlerimize yönelik menfur saldırıyı ve faillerini şiddetle lanetliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, paylaşımında, "Urfa, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partili kardeşlerimize yönelik menfur saldırıyı ve faillerini şiddetle lanetliyorum. Kahpe saldırıda hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Suruç

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