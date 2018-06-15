Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Biz bu ülkede demokrasiyi savunuyorsak, bütün siyasi partilerin teröre karşı net bir şekilde tavır sergilemesi lazım." dedi.
Aydın ve AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Gölbaşı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıyı lanetledi.
Aydın, siyasi partilerin kendilerini ifade edebileceğini vurgulayarak, "Birtakım terör örgütleri ve onların değirmenine su taşıyanlar var ki halkın özgür iradesine karşı her türlü yolu deniyorlar. Her türlü tahrik ve şiddete, maalesef yol açabiliyorlar. Bu kabul edilebilir bir saldırı değil. Buna herkesin dikkat çekmesi lazım. Biz bu ülkede demokrasiyi savunuyorsak, bütün siyasi partilerin teröre karşı net bir şekilde tavır sergilemesi lazım. Birtakım terör örgütlerinin değirmenine su taşıyorsanız, terör örgütleriyle aranıza mesafe koyamıyorsanız yaptığınız siyasetin hiçbir anlamı olmaz. Bundan sonraki süreçte herkesin kendini kontrol etmesi gerekir." diye konuştu.
Siyaset ve terörün bir arada olmayacağına işaret eden Aydın, "Biz doğru bildiğimiz yoldan asla ve asla şaşmayız. Hiçbir terör örgütüne de pabuç bırakmayız. Kararlı bir şekilde terörle mücadelemizi sürdürürüz. Demokratik manada da halkın iradesinin özgür bir şekilde sandığa yansıması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Ben şiddetle bu saldırıyı kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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