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Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve partililere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"İbrahim Halil Yıldız'ın hayatını kaybeden kardeşine ve diğer yakınlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralalılara acil şifalar diliyorum. Şiddet ve kanla demokratik rekabeti kirletenler, demokrat olamazlar; hak ve özgürlükten dem vuramazlar. AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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