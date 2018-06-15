HABER

Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Olayın aydınlanması için canla başla çalışacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlanması için canla başla çalışacağız." dedi.

Dağ, Kasımpaşa Mahallesi'nde, AK Parti Menderes İlçe Teşkilatının düzenlediği iftarda, Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıya değindi.

Terör olaylarını nereden gelirse gelsin kınadıklarını belirten Dağ, "Olayın aydınlanması için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin HDP ile yakınlığını da eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Hakkari'de Türk bayrağı açmadan HDP'lilerle birlikte miting yapmak yine aynı şekilde 'AK Parti kazanmasın, Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın diye evinizdeki 4 tane oydan birini HDP'ye verin de barajı aşsın' diyenlere mesaj olsun. Yazıklar olsun. Allah onları hak ettiği şekilde müstahak etsin. 7 Haziran'da çıktınız sokak sokak gezdiniz HDP barajı aşsın diye uğraş verdiniz ve yüzde 13'e kadar çıkarttınız. Bugün de aynı şeyi yapıyorsunuz."

Dağ, İnce'nin doğu ve batı illerinde farklı dil kullandığını belirterek, "İzmir'de gelip milliyetçi, ulusalcı sözler söyleyip, Suruç'ta ve Diyarbakır'da bundan kaçmak, Hakkari'de Türk bayrağı açmadan miting yapmak siyaset değil, erdem değil, adamlık da değil. Adamlık gelip Menderes'te bir şeyler söylemek değil. Gidip Hakkari'de Diyarbakır'da siyaset yapmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Aylarca partiniz cumhurbaşkanı adayı aradı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hükümetle ilgili eleştirilerini değerlendiren Dağ, "24 Haziran'dan sonra yerel seçimle ilgili konuşacak daha çok şeyimiz olacak. Yaptıkları çamur siyasetin hepsini anlatacağız. Yaptıkları tramvaydan dolayı Alsancak'ı ne hale getirdiklerini anlatacağız. Kendi içlerinde olan birtakım yolsuzluk ve uğursuzluk işlerinin hepsini anlatacağız." dedi.

Dağ, Kocaoğlu'nun ilçe ilçe gezerek, dış politika, eğitim ve ekonomi konularında eleştiride bulunduğunu ancak asıl işinin yerel siyaset olduğunu aktardı.

Kocaoğlu'nu "Eğer genel siyasetle ilgili bir hedefin vardıysa istifa etseydin." sözleriyle eleştiren Dağ, şunları söyledi:

"Ya milletvekili ya cumhurbaşkanı adayı olsaydın. Aylarca partiniz cumhurbaşkanı adayı aradı. Bu cesareti gösteremeyeceksin bir yandan belediye başkanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceksin. Bu, risk almadan siyaset yapmaktır, bu, kaçak dövüş yapmaktır. Bu konuda kendini uyarmak da bizim İzmirli olarak görevimizdir. Herkes kendi işini yapacak. Biz genel siyaseti yaparız. Biz dış politikayı da eğitimi de sosyal yardımları da sağlığı da ulaşımı da biliriz."

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Bakan Yılmaz: Saldırıyı şiddetle kınıyorumBakan Yılmaz: Saldırıyı şiddetle kınıyorum
Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamza dağ iftar şehit

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Diğer Haberler
Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.