Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

"Hakkari'de Türk bayrağı açmadan HDP'lilerle birlikte miting yapmak yine aynı şekilde 'AK Parti kazanmasın, Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın diye evinizdeki 4 tane oydan birini HDP'ye verin de barajı aşsın' diyenlere mesaj olsun. Yazıklar olsun. Allah onları hak ettiği şekilde müstahak etsin. 7 Haziran'da çıktınız sokak sokak gezdiniz HDP barajı aşsın diye uğraş verdiniz ve yüzde 13'e kadar çıkarttınız. Bugün de aynı şeyi yapıyorsunuz."

Muharrem İnce'nin HDP ile yakınlığını da eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

Dağ, İnce'nin doğu ve batı illerinde farklı dil kullandığını belirterek, "İzmir'de gelip milliyetçi, ulusalcı sözler söyleyip, Suruç'ta ve Diyarbakır'da bundan kaçmak, Hakkari'de Türk bayrağı açmadan miting yapmak siyaset değil, erdem değil, adamlık da değil. Adamlık gelip Menderes'te bir şeyler söylemek değil. Gidip Hakkari'de Diyarbakır'da siyaset yapmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Aylarca partiniz cumhurbaşkanı adayı aradı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hükümetle ilgili eleştirilerini değerlendiren Dağ, "24 Haziran'dan sonra yerel seçimle ilgili konuşacak daha çok şeyimiz olacak. Yaptıkları çamur siyasetin hepsini anlatacağız. Yaptıkları tramvaydan dolayı Alsancak'ı ne hale getirdiklerini anlatacağız. Kendi içlerinde olan birtakım yolsuzluk ve uğursuzluk işlerinin hepsini anlatacağız." dedi.

Dağ, Kocaoğlu'nun ilçe ilçe gezerek, dış politika, eğitim ve ekonomi konularında eleştiride bulunduğunu ancak asıl işinin yerel siyaset olduğunu aktardı.

Kocaoğlu'nu "Eğer genel siyasetle ilgili bir hedefin vardıysa istifa etseydin." sözleriyle eleştiren Dağ, şunları söyledi: