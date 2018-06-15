Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına, yargıya inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı olayın ardından aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, esnaf gezilerinin her parti tarafından yapılan rutin bir faaliyet olduğunu belirtti.

Esnaf gezileri sırasında iş yerlerine gidip selamlaştıklarını, halkın dualarını ve desteklerini beklediklerini dile getirdiklerini anlatan Fakıbaba, "Seçim çalışmaları sırasında hiçkimse bilmiyordur, dükkanda kim var, kimin nesidir, bize nasıl bir cevap verilecek. Çoğu zaman 'Başüstüne' diyorlar bazen de diyorlar ki 'vermiyoruz'." ifadelerini kullandı.

Olayın hemen ardından AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile bir araya geldiğini aktaran Fakıbaba, olaya ilişkin şu bilgileri verdi: