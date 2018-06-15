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Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına, yargıya inanıyor ve güveniyoruz" - "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir"

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına, yargıya inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı olayın ardından aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, esnaf gezilerinin her parti tarafından yapılan rutin bir faaliyet olduğunu belirtti.

Esnaf gezileri sırasında iş yerlerine gidip selamlaştıklarını, halkın dualarını ve desteklerini beklediklerini dile getirdiklerini anlatan Fakıbaba, "Seçim çalışmaları sırasında hiçkimse bilmiyordur, dükkanda kim var, kimin nesidir, bize nasıl bir cevap verilecek. Çoğu zaman 'Başüstüne' diyorlar bazen de diyorlar ki 'vermiyoruz'." ifadelerini kullandı.

Olayın hemen ardından AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile bir araya geldiğini aktaran Fakıbaba, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"İbrahim Halil Yıldız Bey, rahmetli ağabeyi, üç yeğeni ve diğer arkadaşlarıyla beraber dükkana giriyorlar ve içeridekiler şunu söylüyorlar, 'Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz ki bu dükkana geldiniz?'. O zaman bizim milletvekilimiz diyor ki 'Olayı anladım ve hızlı şekilde dışarı çıktım, olay patlak verdi'. Olay bu. Yani insanlar, 'oy vermiyorum, biz sizi beğenmiyoruz' diyebilir. Ama 'Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz ki bu dükkana girdiniz' dedikleri anda Sayın vekilimiz 'Hemen uzaklaştım ve içeride olaylar başladı' diyor. Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına, yargıya inanıyor ve güveniyoruz."

Bakan Fakıbaba, Suruç'un bir kardeşlik ve barış şehri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Suruç'ta benim kardeşlerim bu oyuna gelmeyecekler. Suruç'ta sevgi, saygı ve barış vardır. Bu tip olaylara hiç bir zaman Suruçlu prim vermeyecektir ama herkesin hesabı versa Allah'ın da hesabı vardır. Yani neticede ne olursa olsun Allah'ın izniyle bizim arkadaşlarımız hep birlikte 14'ümüz tüm teşkilatımız sevgi, saygıyla giriyoruz esnafın yanına, zaman zaman bana da 'biz oy vermeyeceğiz' diyorlar. Biz de başüstüne diyoruz. Ama bu şekilde planlı bir olaya ilk defa şahit oluyoruz. Suruçlu bu oyunu bozacaktır."

Fakıbaba, yaralılardan 3'ünün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi, birinin ise yeğeni olduğunu belirterek, "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir." diye konuştu.

Fakıbaba, suçluların mutlaka yargı karşına çıkacağını ve yargının hak ettikleri cezayı vereceğini bildirdi.

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ak parti Fakıbaba Suruç

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