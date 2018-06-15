Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Suruç'ta dava arkadaşlarımıza yönelen ve demokrasi şöleni şeklinde devam eden seçim sürecine gölge düşüren bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suruç'ta dava arkadaşlarımıza yönelen ve demokrasi şöleni şeklinde devam eden seçim sürecine gölge düşüren bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

