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Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 02:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Suruç'ta dava arkadaşlarımıza yönelen ve demokrasi şöleni şeklinde devam eden seçim sürecine gölge düşüren bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Suruç'ta dava arkadaşlarımıza yönelen ve demokrasi şöleni şeklinde devam eden seçim sürecine gölge düşüren bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suruç'ta dava arkadaşlarımıza yönelen ve demokrasi şöleni şeklinde devam eden seçim sürecine gölge düşüren bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

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Twitter Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

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