Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar birliğimize, beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir. Mutlaka ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır." dedi. Bayram namazını başkentte Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Destici, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dün Şanlıurfa Suruç'ta kimsenin istemediği üzücü bir hadise yaşandığını, seçim çalışması yapan AK Partililere silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirten Destici, saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Faillerin en kısa zamanda arkasındaki güçlerle bulunması, hukuk önüne çıkarılması ve hakettiği cezayı almasını isteyen Destici, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Mustafa Destici, "Bu tür saldırılar birliğimize, beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir. Mutlaka ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır." ifadesini kullandı.

Milletin her bir ferdini sakin olmaya, bu tür provakasyonlara gelmemeye çağıran Destici, şöyle devam etti: "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının, onların destekçilerinin amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktı, proakatif eylemler yapmaktı, karıştırmaktı ülkeyi. Biz bugünlere kadar bu tuzaklara düşmedik. Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi, Sünni bu topraklarda birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız ve inşallah hep birlikte el ele vererek, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele ederek terör belasından da önümüzdeki süreçte kurtulacağımıza yürekten inanıyorum." - "Önemli olan birliğimiz" Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Destici, Allah'tan bayramın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını niyaz etti. Bayramların aynı zamanda hatırlamak, paylaşmak demek olduğunu belirten Destici, bu bayramda örf, adet ve dine uygun olarak büyüklerin ziyaret edileceğini, küçüklerin sevindirileceğini, akrabalardan başlayarak, yakınlarla bayramlaşılacağını, bunun da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacağını belirtti.