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Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Olay son derece üzücü. Böyle bir seçim atmosferinde böyle bir şeyi yaşamak istemezdik. Sonuçta demokratik bir ortamda bu sürecin işlemesi lazım" - "Elbette herkesin bir siyasi düşüncesi ve iddiası var ama bunu şiddete dökmek, bunu ayrıştırmak ve ötekileştirmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı ile ilgili, "Olay son derece üzücü. Böyle bir seçim atmosferinde böyle bir şeyi yaşamak istemezdik. Sonuçta demokratik bir ortamda bu sürecin işlemesi lazım." dedi.

Torun, Ordu Valiliğinin ev sahipliğinde öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşması törenine katıldı.

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Ortada can kaybı bulunduğuna işaret eden Torun, "Olay son derece üzücü. Böyle bir seçim atmosferinde böyle bir şeyi yaşamak istemezdik. Sonuçta demokratik bir ortamda bu sürecin işlemesi lazım. Olay şu anda tam anlamıyla açıklığa kavuşmadığı için konuyu tam olarak bilmiyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu tür ortam ve gerginlikten uzak durmak lazım. Bunu farklı yerlere de taşımamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim öncesi gerginliklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Torun, şunları kaydetti:

"Biz niye hep 'toplumsal barış' diyoruz? Türkiye'nin beş sorununu izah ederken saydığımız materyallerden biri de toplumsal barış. Maalesef toplum ayrıştı. Derin bir fay hattı oluştu. İnsanlar birbirlerinden nefret ediyor. Elbette herkesin bir siyasi düşüncesi ve iddiası var ama bunu şiddete dökmek, bunu ayrıştırmak ve ötekileştirmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Seçimin demokratik ortamda geçmesini diliyoruz. En büyük arzumuz bu."

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