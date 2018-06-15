Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

DENİZLİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Urfa'da meydana gelen gelişmeler, MHP'nin bu konulardaki söylemlerinin çok doğru olduğunu, MHP'nin kararlarının ve terörü bitirme konusundaki düşüncelerinin çok anlamlı ve aynı zamanda isabetli olduğunu göstermesi açısından önemli." dedi.

Ayhan, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde, manevi iklimi çok yoğun bir ramazanı geçirdiklerini ve bayrama ulaştıklarını söyledi.

Bu manevi iklimin yaşandığı dönemde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de kavrayacak şekilde bir seçim çalışması yürütüldüğünü dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'dan sonra uğradığı zaafları gidermeye yönelik temel kurumsal yapıların tekrar düzenlenmesi, güçlendirilmesi anlamında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Milletin gücünü arkamızda hissederek bütün bu olayları MHP olarak ileriye yönelik Türk siyasetini belirleyen, domine eden ve yönlendiren bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP, her zaman ülkenin geleceği konusunda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda uzlaşmanın tarafı olmuş bir siyasi kurumsal yapıdır. Bunu daha önce de gösterdi, şimdi de aynı şekilde göstermeye devam ediyor."