"Suruç'ta hak yerini bulacaktır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Biz adalete ve yargıya inanıyoruz, bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca merkez Haliliye ilçesindeki restoranda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutlayarak, herkesin ailece sağlıklı bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.

Gazetecilerin, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Dün gerçekten bayram yapamadık. Ben o konuya dönmek de istemiyorum. Çok üzüntülüyüz, bu olayın olmaması lazımdı. Şanlıurfamıza uygun bir olay değil. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor. Biz adalete ve yargıya inanıyoruz, bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma saldırı olmuştur.

Bu bağlamda da gerçekten de bu saldırıyı kınıyorum. İnşallah böylesi olayların bir daha olmaması için dua ediyoruz."

Bayramlaşma törenine Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

